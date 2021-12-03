Россияне рассказали о суммах на новогодние подарки

03.12.2021 | 16:30

Значительная часть россиян — 46 процентов — планирует потратить на новогодние подарки больше трех тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Одноклассников», которые запустили специальный сайт с итогами уходящего года.

Совместно с исследовательским центром ResearchMe соцсеть выяснила, как изменилось отношение жителей страны к бюджету на подарки по сравнению с прошлым годом.

Согласно результатам опроса, в этом году люди гораздо лучше планируют свой бюджет на новогодние подарки: только 8 процентов опрошенных затруднились ответить, какую сумму они готовы потратить к новогодним праздникам. В прошлом году количество неопределившихся составляло 20 процентов.

Более трех тысяч рублей на подарки готовы потратить 46 процентов опрошенных: каждый пятый (20 процентов) — от трех до пяти тысяч рублей, 11 процентов — от семи до девяти тысяч рублей, и 5 процентов — более девяти тысяч рублей.

Почти половина россиян (45 процентов) планирует приобретать подарки в обычных магазинах, 34 процента — в супермаркетах, 26 процентов — в онлайн-маркетплейсах и интернет-магазинах. При выборе подарка респонденты чаще всего обращают внимание на пользу (58 процентов), стоимость (43 процента), оригинальность (38 процентов) и внешний вид (23 процента).

Социальные сети для многих стали инструментом, который позволяет поздравить друзей и знакомых, с которыми невозможно встретиться лично. Более половины (54 процента) из тех, кто использует соцсети для поздравлений, отправляют открытки, 49 процентов предпочитают сопровождать свое поздравление виртуальным подарком.

Список желанных подарков в 2021 году в сравнении с 2020 годом почти не изменился. В топ-5 вошли: деньги (30 процентов), электроника (18 процентов) и смартфоны (18 процентов), косметика, парфюмерия и товары по уходу за собой (16 процентов), путешествия (15 процентов).