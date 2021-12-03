Российской экономике предсказали неожиданные проблемы

03.12.2021 | 17:17

Эксперты назвали «черных лебедей» (труднопрогнозируемые события, имеющие значительные последствия) для российской экономики. Основная проблема, которая может стать большой неожиданностью, — это баланс домохозяйств, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, передает РИА Новости.

«Если посмотреть на то, какова сейчас норма сбережений домохозяйств, то здесь можно обнаружить, что она находится на уровне не выше, чем та, которая была в США и Европе перед кризисом — для них 2007-2008 годов, для нас больше 2009 года», — заявил он. Эксперт допускает, что российская экономика в 2022 году попадет в стагнацию.

Экономист Sova Capital Артем Заигрин считает, что нельзя забывать про геополитические риски. «Когда лес рубят — щепки летят, и торговая война между США и Китаем может на нас и другие развивающиеся рынки очень сильно повлиять», — предсказывает он.

На экономику также будет воздействовать высокая неопределенность по поводу инфляции и реакции процентных ставок, полагает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Он также отметил рост доли государства в экономике. Увеличение военных расходов называет большим риском директор аналитического департамента «ИК Регион» Валерий Вайсберг. Эксперт считает этот фактор очень негативным.

В октябре датский банк Saxo Bank заявил, что Россия находится в опасной близости к стагфляции — ситуации, когда экономический спад сочетается с инфляцией.