В стране и мире

Бывший зять Ельцина дал прогноз насчет следующего президента России

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В будущем, после ухода с поста президента Владимира Путина, возглавить Россию может выходец из Сибири или Дальнего Востока. Такой прогноз насчет следующего главы государства дал бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно», выдержки из которой приводит радиостанция «Эхо Москвы».

По словам Дьяченко, пытаться точно вычислить нового лидера и его команду бесполезно, однако, поскольку «чаще всего бригады в России имеют земляческую основу», можно предположить, что новый президент будет не из Санкт-Петербурга или Екатеринбурга, а также не с Кавказа и не из Украины.

«Из этих мест за последние 100 лет правители уже были. Сейчас, наверное, очередь Сибири и Дальнего Востока. Или в первый раз — москвича», — пояснил экс-зять Ельцина.

В мае Дьяченко назвал причину, по которой нынешний глава страны Владимир Путин пришел к власти. «Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа. Ельцин сам любил этот самый чистый лист», — рассказывал бывший зять первого президента России.

Действующий президент России Владимир Путин, как и Дмитрий Медведев, занимавший этот пост с 2008-го по 2012 год, являются выходцами из Санкт-Петербурга. Борис Ельцин родился в селе Бутка Уральской области (существовала в 1923-1934 годах, после чего была разделена на три региона — прим. «Ленты.ру»).

Очередные выборы президента России пройдут в 2024 году. Владимир Путин пока не объявлял, собирается ли вновь баллотироваться на пост главы государства.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Мой зять таких прогнозов не дает!

Гость||

Нам это не интересно. Все равно для народа ничего хорошего не будет.

Sergeevich||

Считаю правильным выдвижение кандидатом Дмитрия Николаевича Мотовилова. От Центральной России, Украины, Кавказа и Дальнего Востока!

Гость||

Желательно Якубовича из Поля чудес!

Гость||

Стесняюсь спросить, следующий президент будет китаец?

Гость||

Зяил сказал, что тёща будет президентом

Sergeevich||

Гость писал(а):

> Стесняюсь спросить, следующий президент будет китаец?

--------------------------------------

Двух китайцев Россия не выдержит!

Гость||

Бывший зять Ельцина -Ясновидящий или пророк?

Гость||

А как же Навальный?

Гость||

Да, какая разница! Хуже не будет...

Гость||

Да уж, Путин в этом переплюнул Ельцина. Хуже уже некуда.

Гость||

Гость писал(а):

> А как же Навальный?

Гость 03.12.2021 13:18:13 - проплаченный тролль Навального

Гость||

Гость|03.12.2021 13:28 - проплаченный тролль Путина

Гость||

Гость 03.12.2021 13:32 - проплаченный тролль Навального

Имя: Гость
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