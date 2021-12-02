Застрявшим за границей россиянам раскрыли способ вернуться на родину

02.12.2021 | 11:44

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин раскрыл отечественным туристам, застрявшим за границей из-за распространения нового штамма COVID-19, способ вернуться на родину. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, в первую очередь согражданам необходимо встать на консульский учет в стране пребывания. «В этой ситуации, конечно, единственный вариант и совет: встать на консульский учет, что, к сожалению, очень часто мы не делаем, прибывая в другую страну, и иметь контактный телефон посольства», — сказал он. Специалист отметил, что связаться с диппредставительством можно через социальные сети или Telegram-канал.

В ходе беседы Горин также объяснил высокую стоимость авиабилетов для российских путешественников из ЮАР. «Вывозные рейсы, к сожалению, будут значительно дороже, ведь они летят с односторонней загрузкой. (...) И то, что в ряде СМИ озвучено, там 111 тысяч стоит билет в одну сторону, это фактически рейс туда и обратно», — объяснил он.

Вице-президент АТОР добавил, что в сложившейся ситуации у отечественных туристов есть два варианта решения проблемы: ждать более дешевый транзитный перелет либо лететь вывозным рейсом.

Ранее в ноябре стало известно, что около 500 россиян находятся в ЮАР. Отмечается, что в республике нет отечественных путешественников, которые находятся в составе организованных туристических групп. Отдыхающим порекомендовали обратиться в посольство России, чтобы получить оперативные данные о возможных вариантах возвращения на родину.