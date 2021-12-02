В стране и мире

В России утвердили новый порядок выдачи медсправок для водителей

Печать

Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами», - говорится в приказе.

В документе отмечается, что правила вступят в силу с 1 марта 2022 года. Новый порядок предусматривает увеличение объема медицинских обследований для ряда категорий водителей. Теперь автолюбителям, которых лишили удостоверения за езду в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, нужно будет сдавать анализы крови и мочи.

Тем, кому нужна справка из-за окончания срока действия водительского удостоверения, или потерявшие его, не будут сдавать подобные анализы. К ним относятся автолюбители, которые получают права впервые и за ними не было замечено признаков наркомании или регулярного употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что россияне, которые хотят получить водительские права, должны будут пройти новый медицинский тест. Для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать кровь на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). Этот маркер указывает на хронический алкоголизм. В случае его выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте