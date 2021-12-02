В России утвердили новый порядок выдачи медсправок для водителей

02.12.2021 | 12:32

Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств); порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами», - говорится в приказе.

В документе отмечается, что правила вступят в силу с 1 марта 2022 года. Новый порядок предусматривает увеличение объема медицинских обследований для ряда категорий водителей. Теперь автолюбителям, которых лишили удостоверения за езду в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, нужно будет сдавать анализы крови и мочи.

Тем, кому нужна справка из-за окончания срока действия водительского удостоверения, или потерявшие его, не будут сдавать подобные анализы. К ним относятся автолюбители, которые получают права впервые и за ними не было замечено признаков наркомании или регулярного употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что россияне, которые хотят получить водительские права, должны будут пройти новый медицинский тест. Для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать кровь на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). Этот маркер указывает на хронический алкоголизм. В случае его выявления гражданина отправят в наркологический диспансер.