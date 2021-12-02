В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России

02.12.2021 | 15:12

По итогам ноября заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 20 процентов, эпидемиологическая ситуация в стране несколько стабилизировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Она отметила, что уже есть значительное, хотя и недостаточное количество привитых россиян. По мнению главного санитарного врача России, коронавирусная инфекция начала обретать сезонный характер.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе будут оформляться на год. Он заверил, что в настоящее время приняты все необходимые решения о продлении срока действия сертификатов, идет увеличение сроков ранее полученных документов.