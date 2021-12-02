Россиянам рассказали о сотрудничестве соцсетей с властями

02.12.2021 | 12:30

Директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал россиянам о сотрудничестве соцсетей и мессенджеров с государственными органами. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» специалист заявил, что с властями взаимодействуют все платформы.

«Любая социальная сеть, любой мессенджер так или иначе взаимодействует с органами. Тут нет ничего противоестественного», - заверил специалист. По мнению Кускова, хотя соцсети стремятся показать пользователям свою независимость, зачастую они идут на контакт с властями тех или иных стран.

Директор Telecom Daily счел, что полностью свободным от такой кооперации не станет ни один мессенджер. «Нужно понимать, что нет сети, которая может дать гарантию безопасности», - высказался Кусков. Он также добавил, что Федеральная служба безопасности в России взаимодействует практически со всеми структурами, включая мессенджеры и сотовых операторов.

При этом Кусков призвал пользователей не беспокоиться из-за работы платформ с властью. «Если вы не совершаете противоправные действия, то напрягаться вообще не стоит, как и не стоит делиться в мессенджерах и соцсетях какой-то сверхсекретной информацией, писать номера карточек, когда вас нет дома и так далее», - обратился к пользователям Кусков.

Ранее стало известно, что американская организация Property People опубликовала документ Федерального бюро расследований о взаимодействии правоохранительных органов с властью. Согласно документу, представители власти могут получить доступ к личным данным пользователей таких платформ как WhatsApp, Facebook и iMessage. Для этого спецслужбам нужно получить судебное разрешение.