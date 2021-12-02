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Названа цена детской вакцины от коронавируса

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Предельная отпускная цена на вакцину от коронавируса «Спутник М» для детей и подростков составляет 600,48 рубля, такую цену назвала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем Telegram-канале.

Стоимость препарата оказалась на 30 процентов ниже, чем на вакцину для взрослых «Спутник V». «Снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутник V" в связи с более низкой концентрацией действующих частиц», - отметили в ведомстве.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 для подростков стало известно 24 ноября. Согласно итогам клинических испытаний, у препарата высокая эффективность и безопасность. Вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V», она двухкомпонентная - интервал между прививками должен составить 21 день.

Выпущено уже около 150 тысяч доз. Ожидается, что вакцина поступит в гражданский оборот в середине декабря. Согласно инструкции к препарату, после вакцинации клеточный иммунитет к COVID-19 сформировался у 93,2 процента подростков.

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Источник — lenta.ru
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