Названа сумма ущерба экологии России за 2021 год

02.12.2021 | 12:30

В Росприроднадзоре назвали предварительную общую сумму ущерба экологии России за 2021 год — 40 миллиардов рублей. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, пока вся сумма не предъявлена загрязнителям, передает ТАСС.

«Если говорить про ущербы, на сегодняшний момент у нас расчетов по бизнесу по экологии в целом порядка 40 миллиардов рублей», — заявила чиновница.

Сумма ущерба постепенно рассчитывается, добавила Радионова. Говоря об оценке нанесенного окружающей среде вреда, она отметила, что «нам есть чем заниматься, а бизнесу есть над чем подумать».

Ранее Радионова назвала города-лидеры по объему вредных выбросов. В рейтинг попали Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок городского типа Рефтинский, Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск.