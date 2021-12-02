Названа основная версия гибели ученика на итоговом сочинении в российской школе

02.12.2021 | 11:42

У умершего одиннадцатиклассника средней школы №25 в подмосковных Люберцах на итоговом сочинении открылась язва и произошло кровотечение. Эти обстоятельства источник РЕН ТВ назвал в качестве основной версии гибели подростка.

Собеседник телеканала также отметил, что школьная медсестра начала незамедлительно оказывать первую помощь юноше, однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что, по предварительному диагнозу медиков, у мальчика оторвался тромб. На месте работали сотрудники Следственного комитета.

В конце октября этого года 15-летний ученик потерял сознание во время урока географии в школе Красноярска. Врачи скорой помощи доставили его в больницу и попытались реанимировать, однако в медицинском учреждении мальчик скончался.