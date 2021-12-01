Власти в регионах избавляются от QR-кодов

01.12.2021 | 09:18

В очередном регионе России на фоне снижения темпов заболеваемости COVID-19 смягчены коронавирусные ограничения. Жителям Томской области разрешили посещать без QR-кодов учреждения здравоохранения, госучреждение и банки.

При этом региональные власти отметили, что сертификаты о вакцинации по-прежнему будут требовать в ресторанах, кинотеатрах и на выставках. Такие же меры до этого ввели в Ульяновской и Нижегородской областях.

«С 1 декабря сертификаты о вакцинации либо о перенесенном заболевании по-прежнему обязательны к предъявлению на входе во все учреждения общепита, спортивные объекты, при посещении кинотеатров, театров, библиотек, конференций, выставок, парикмахерских, салонов красоты, при проживании в гостиницах, хостелах, в санаториях. Сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобильных офисах, а также в магазинах», — сообщается на официальном сайте администрации Томской области.

На минувшей неделе постепенный отказ от QR-кодов начали власти Ульяновской и Нижегородской областей.

«В Нижегородской области отменили обязательную систему QR-кодов в общепите, кино, гостиницах и фитнес-залах», — сообщал «Царьград». Владельцы общественных заведений смогут сами принимать решение, оставлять пропускную систему или нет.