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Власти в регионах избавляются от QR-кодов

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В очередном регионе России на фоне снижения темпов заболеваемости COVID-19 смягчены коронавирусные ограничения. Жителям Томской области разрешили посещать без QR-кодов учреждения здравоохранения, госучреждение и банки.

При этом региональные власти отметили, что сертификаты о вакцинации по-прежнему будут требовать в ресторанах, кинотеатрах и на выставках. Такие же меры до этого ввели в Ульяновской и Нижегородской областях.

«С 1 декабря сертификаты о вакцинации либо о перенесенном заболевании по-прежнему обязательны к предъявлению на входе во все учреждения общепита, спортивные объекты, при посещении кинотеатров, театров, библиотек, конференций, выставок, парикмахерских, салонов красоты, при проживании в гостиницах, хостелах, в санаториях. Сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобильных офисах, а также в магазинах», — сообщается на официальном сайте администрации Томской области.

На минувшей неделе постепенный отказ от QR-кодов начали власти Ульяновской и Нижегородской областей.

«В Нижегородской области отменили обязательную систему QR-кодов в общепите, кино, гостиницах и фитнес-залах», — сообщал «Царьград». Владельцы общественных заведений смогут сами принимать решение, оставлять пропускную систему или нет.

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Гость||

За ум что ль взялись, а?

Гость||

Привитый скот страдает)))

Гость||

Гость писал(a):

Привитый скот страдает)))
Кинули ваксу через хрен)))

Гость||

А у нас позор, в библиотеки по кодам пускают. Там и так ни одной живой души не было, а теперь и подавно. Сотрудники наверное носки вяжут, да вообще удалённую вторую работу можно взять. Народу все равно никого нет. А зп получают за сидение на ровном месте. Вирус то вон он че- в библиотеках тусуется.

Имя: Гость
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