В России ввели обязательный карантин для одной категории туристов

Роспотребнадзор ввел обязательный карантин для туристов, которые прибывают в Россию из стран, где выявлен омикрон-штамм коронавируса, однако с которыми все еще не открыто авиасообщение. Об этом пишет РИА Новости.
Так, главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила о том, что только та категория туристов, которые возвращаются из ряда африканских стран, где обнаружен омикрон-штамм, будет вынуждена проходить 14-дневный карантин.
«Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан», - заявила Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.
Ранее в ноябре сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево образовались столпотворения путешественников, которым приходится ждать по несколько часов в очереди на тестирование на новый штамм коронавируса.
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