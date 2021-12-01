В стране и мире

В Роспотребнадзоре призвали россиян провести новогодние праздники дома

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В новогодние праздники россиянам лучше отказаться от поездок в другие страны и остаться дома. К этому жителей страны призвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается в Telegram-канале правительства России во вторник, 30 ноября.

«Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем», - пояснила Попова, порекомендовав гражданам провести длинные выходные на территории страны.

Ранее в ноябре вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов назвал способ ограничить распространение омикрон-штамма COVID-19 в России. По словам специалиста, для этого необходимо ограничить поездки россиян за рубеж. Как считает эксперт, выезжать из страны нужно разрешить только тем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Каких россиян?

Нищие россияне и так дома или на кладбище.

Богатые срать хотели на такие призывы!

Гость||

Вы артистов и слуг народа дома держите. А то из за рубежа не вы лазиют и ещё поучают как жить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам специалиста, для этого необходимо ограничить поездки россиян за рубеж. Как считает эксперт, выезжать из страны нужно разрешить только тем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации.
Не ограничивать нужно, а закрыть границы в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Закончится пандемия, езжайте, куда хотите!

Гость||

Одни рекомендации от Голиковой, 2 года не могут вирус победить с Минздравом. Ковид-деньги одурманили разум и здравый смысл.

Имя: Гость
Комментарий:

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