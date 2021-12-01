Смертность в России за последний год стала рекордной со времен войны

01.12.2021 | 15:27

Смертность в России за последний год, с декабря 2020-го по 2021 год, стала рекордной и превысила 2,4 миллиона человек. Это худший показатель после времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Такую оценку числа умерших дали «Ведомости».

Естественная убыль населения без учета миграции превысила отметку в 990 тысяч. Прежний рекорд по числу умерших был зафиксирован в 2003 году, когда число умерших составило 2,37 миллиона человек.

Как пишет издание, во времена Великой Отечественной войны смертность была на уровне 30-50 на 1000 человек, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас. За октябрь 2020 - сентябрь 2021 число умерших достигло 2,39 миллиона человек, или около 16,4 на 1000 человек.

По словам главного научного сотрудника института демографических исследований ФНИСЦ РАН Аллы Ивановой, в конце года демографические показатели будут хуже, чем в 2020-м году. За год смертность будет не меньше 2,45 миллиона, а убыль - 1,05 миллиона человек, рассказал демограф Алексей Ракша.

Эксперты уверены, что одной из причин таких показателей смертности является пандемия коронавируса. Также специалисты отмечают перегруженность сферы здравоохранения, что могло стать причиной такого числа умерших.

«Значительное число медиков перебросили на борьбу с COVID-19. Но врачей-то больше не стало. В итоге защита от других болезней стала хуже», - рассказал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Борис Синельников.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении числа летальных исходов от коронавируса на десять процентов за последние семь дней. Количество заражений в этот же период не сократилось, оставшись на прежнем уровне. С 22 по 28 ноября COVID-19 был выявлен у 3,8 миллиона человек по всему миру, скончалось свыше 47 тысяч.