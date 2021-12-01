В стране и мире

Кремль объявил дату проведения пресс-конференции Путина

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Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что местом проведения ежегодной конференции выбран московский Манеж.

Песков уточнил, что российский лидер придет к журналистам. По словам официального представителя Кремля, представители СМИ смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме.

В 2020 году мероприятие проходило по видеосвязи и стало своеобразным симбиозом с прямой линией, указывал ранее Песков.

Президент России встречается с журналистами в формате пресс-конференции ежегодно с 2001 года. В минувшем году формат мероприятия был изменен: часть журналистов находилась вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, часть - общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

мне кажется это будет очень очень далекий от реальности разговор благодаря множества фильтров и преград

Гость||

Пиар-акцией это всегда было.

Гость||

Ежегодное общение с журналюшками тоже давно уже надо бы прекратить.

Гость||

А Измайлова с вопросом о пенсионерах будет?

Гость||

Брехун старый

Имя: Гость
Комментарий:

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