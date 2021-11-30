В Совфеде поддержали повсеместное введение QR-кодов

Кабмин 12 ноября внес на рассмотрение в Государственную думу РФ проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса.
По мнению членов Правительства РФ, повсеместное введение QR-кодов приостановит распространение коронавирусной инфекции. Предполагается, что новые нормы начнут действовать с 1 февраля 2022 года.
Согласно календарю рассмотрения вопросов Госдумой с 7 до 22 декабря, парламентарии должны принять решение по правительственным законопроектам в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря.
Пока же концепция проекта федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах была рассмотрена на заседании в Совфеде.
По словам сенатора Петра Тултаева, законопроект в связи со сложившейся непростой ситуацией с ковидом в стране носит срочный характер. Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан. Тултаев предложил коллегам поддержать концепцию документа.
«Считаю, что законопроект не просто нужен, он своевременен», - цитирует сенатора ТАСС.
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