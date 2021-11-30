В стране и мире

В Совфеде поддержали повсеместное введение QR-кодов

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Кабмин 12 ноября внес на рассмотрение в Государственную думу РФ проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса.

По мнению членов Правительства РФ, повсеместное введение QR-кодов приостановит распространение коронавирусной инфекции. Предполагается, что новые нормы начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

Согласно календарю рассмотрения вопросов Госдумой с 7 до 22 декабря, парламентарии должны принять решение по правительственным законопроектам в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря.

Пока же концепция проекта федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах была рассмотрена на заседании в Совфеде.

По словам сенатора Петра Тултаева, законопроект в связи со сложившейся непростой ситуацией с ковидом в стране носит срочный характер. Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан. Тултаев предложил коллегам поддержать концепцию документа.

«Считаю, что законопроект не просто нужен, он своевременен», - цитирует сенатора ТАСС.

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Гость||

Я их не выбирал

Гость||

Я тоже ни одного из них не выбирал. Считаю их самозванцами.

Гость||

К чему мы идём, всё больше и больше нагнетают атмосферу, а потом будут хлопать глазёнками и говорить ...а мы такого развития событий не ожидали.

Гость||

К сбережению здоровья граждан этот код ни какого отношения не имеет.

Гость||

Но Тултаев вон талдычит , такой законопроект не просто нужен-он необходим, вот даже как. Как воздух по видимому, а иначе...

Гость||

Если и хотят принять этот "закон", то пусть укажут точные сроки действия, от и до, без каких-либо возможностей продления в зависимости от "эпидемической обстановки". Иначе через 10 лет мы будет рассказывать своим подросшим детям, что было когда-то время, когда все люди были равно и могли беспрепятственно путешествовать по стране, перемешаться по городу, посещать любые заведения, а они будут слушать и воспринимать это как какую-то фантастику в мире "победивших" QR-кодов и повсеместной полицейщины.

Гость||

А может просто кто то купил смарфонный заводик? Ачетакова?у кого то заводик бордюрный,у кого то масочный, кто то вакцину разливает....

Имя: Гость
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