В Совфеде поддержали повсеместное введение QR-кодов

30.11.2021 | 19:03

Кабмин 12 ноября внес на рассмотрение в Государственную думу РФ проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса.

По мнению членов Правительства РФ, повсеместное введение QR-кодов приостановит распространение коронавирусной инфекции. Предполагается, что новые нормы начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

Согласно календарю рассмотрения вопросов Госдумой с 7 до 22 декабря, парламентарии должны принять решение по правительственным законопроектам в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря.

Пока же концепция проекта федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах была рассмотрена на заседании в Совфеде.

По словам сенатора Петра Тултаева, законопроект в связи со сложившейся непростой ситуацией с ковидом в стране носит срочный характер. Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан. Тултаев предложил коллегам поддержать концепцию документа.

«Считаю, что законопроект не просто нужен, он своевременен», - цитирует сенатора ТАСС.