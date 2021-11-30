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Срок действия ПЦР-теста в России сократят

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Срок действия ПЦР-теста, который показывает наличие в организме вируса COVID-19, будет сокращен с 72 до 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фрагмент видеозаписи с ее речью опубликован в официальном Telegram-канале правительства России.

Такое решение, по словам Поповой, принято на фоне распространения нового, более опасного, омикрон-штамма коронавируса. Глава Роспотребнадзора уточнила, что современные тест-системы позволяют выявить не только наличие заболевания, но и штамм, которым заражен человек.

По словам руководителя ведомства, бесплатное ПЦР-тестирование на въезде в Россию организовано для граждан тех стран, где были зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом. В частности, речь идет о ЮАР, в которой и был впервые обнаружен этот вариант COVID-19.

Главный санитарный врач России Анна Попова также заявила, что омикрон-штамм в России еще не был выявлен. Она подчеркнула, что соответствующие исследования постоянно проводятся в рамках мониторинга за генетической структурой вируса.

На данный момент в России зафиксировано более 9,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. 275 тысяч пациентов скончались, а 8,3 миллиона выздоровели и были выписаны из больниц.

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Источник — lenta.ru
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