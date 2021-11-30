Россиян защитят от долгов умерших родственников

30.11.2021 | 15:23

В Госдуме подготовили поправку к закону «О потребительском кредите (займе)», которая призвана защитить россиян от долгов умерших родственников. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на автора инициативы заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, члена партии «Единая Россия» Наталью Костенко.

Депутат рассказала о случаях, когда после наступления инвалидности или смерти застрахованного заемщика банки предъявляют претензии к нему или его наследникам вместо того, чтобы обратиться напрямую в страховую компанию. Это происходит из-за того, что после кончины заемщика банк может не знать о страховом договоре, а закон не обязывает удостовериться в его наличии. «В итоге получается, что кредитная организация может не проверить информацию и не указать в досудебном требовании или иске помимо наследников страховую компанию», - заявила Костенко. Родным умершего приходится оплачивать чужие долги за свой счет.

В случае принятия поправки банки будут должны в течение 10 дней после наступления страхового случая потребовать у страховщика возмещения кредита. Если страховая компания не исполнит своих обязательств, банк вправе обратиться в суд для взыскания необходимой суммы.

В конце ноября в Центробанке предложили ввести возможность брать кредитные каникулы в любое время. Сейчас окончательное решение о предоставлении отсрочки остается за банками, которые не всегда идут на встречу клиентам. В ЦБ призвали законодателей поддержать эту инициативу.