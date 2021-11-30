В стране и мире

Россиян защитят от долгов умерших родственников

Печать

В Госдуме подготовили поправку к закону «О потребительском кредите (займе)», которая призвана защитить россиян от долгов умерших родственников. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на автора инициативы заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, члена партии «Единая Россия» Наталью Костенко.

Депутат рассказала о случаях, когда после наступления инвалидности или смерти застрахованного заемщика банки предъявляют претензии к нему или его наследникам вместо того, чтобы обратиться напрямую в страховую компанию. Это происходит из-за того, что после кончины заемщика банк может не знать о страховом договоре, а закон не обязывает удостовериться в его наличии. «В итоге получается, что кредитная организация может не проверить информацию и не указать в досудебном требовании или иске помимо наследников страховую компанию», - заявила Костенко. Родным умершего приходится оплачивать чужие долги за свой счет.

В случае принятия поправки банки будут должны в течение 10 дней после наступления страхового случая потребовать у страховщика возмещения кредита. Если страховая компания не исполнит своих обязательств, банк вправе обратиться в суд для взыскания необходимой суммы.

В конце ноября в Центробанке предложили ввести возможность брать кредитные каникулы в любое время. Сейчас окончательное решение о предоставлении отсрочки остается за банками, которые не всегда идут на встречу клиентам. В ЦБ призвали законодателей поддержать эту инициативу.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте