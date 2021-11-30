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Россиян предупредили о подорожании новогодних елок

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Ретейлеры предупредили россиян о подорожании искусственных новогодних елок, а также настоящих деревьев до 30 процентов из-за роста закупочных цен и затрат на логистику. Об этом сообщает РБК.

Стоимость искусственных настольных елок варьируется от 49 до 279 рублей, за сосну высотой 2,1 метра из пластика придется отдать 14,2 тысячи рублей, а четырехметровая искусственная ель обойдется почти в 30 тысяч рублей.

Представитель сети «Ашан» отметила, что закупочные цены на искусственные ели выросли в этом году на 20 процентов. Совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич в свою очередь заявила, что подорожание составляет от 5 до 30 процентов в зависимости от производителя.

Средняя цена искусственной елки на маркетплейсе Wildberries составляет около 3,3 тысячи рублей, что также на 12 процентов больше, чем годом ранее. По словам ретейлеров, елки дорожают из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок.

Ранее в ноябре россиянам раскрыли среднюю стоимость самых популярных новогодних подарков в преддверии праздников. Так, на килограмм сладостей россиянам придется потратить 92 рубля, средняя стоимость детских конструкторов на данный момент составляет примерно 1300 рублей. В то же время мягкие игрушки можно приобрести за 730 рублей за штуку, а книгу - за 364 рубля. На планшеты и смартфоны придется потратиться больше: их стоимость начинается от 11,5 тысячи рублей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

У меня старый штакетник остался от сломаного забора. Сколочу из него елочку, порадую детей.

Гость||

Нравится вам ёлочка?!..

Гость||

Прорыв чё

Гость||

Здесь уже на продукты денег не хватает не знаешь как семью насытить сейчас уже не доёлок прошли весёлые времена.

Гость||

У меня с советских времен осталась искусственная мини-елочка, вот ее и поставим.

Гость||

как вариант Веник можно нарядить

Гость||

А что, правда объявим бойкот этим барыгам, не будем у них покупать елки, нарядим что у кого есть. Пусть останутся без выручки.

Гость||

А зачем искусственные каждый год покупать, ее же на века хватит.

Гость||

Так то да, но от настоящей елки характерный аромат хвои. Однако, не готов за нее платить спекулятивную цену.

Гость||

В России цены на продовольствие рискуют подняться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Гость||

Во дворе нарядить что мешает? И дома места не занимает, и иголки не выметать потом. Вышли во двор - и в хоровод на свежем воздухе с соблюдением всех правил :-)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее в ноябре россиянам раскрыли среднюю стоимость самых популярных новогодних подарков в преддверии праздников.
Раскрыли! До ноября это держалось в строжайшей тайне?

Гость||

15:46 )))) За 75 копеек, а под ней пласмассовый, миниатюрный дедушка мороз .

Гость||

Ничего, сами скинут после того как покупать не будут.

Гость||

А их и не будут покупать, с какой суммы скидывать, а?

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Имя: Гость
Комментарий:

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