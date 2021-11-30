Россиян предупредили о подорожании новогодних елок

30.11.2021 | 15:27

Ретейлеры предупредили россиян о подорожании искусственных новогодних елок, а также настоящих деревьев до 30 процентов из-за роста закупочных цен и затрат на логистику. Об этом сообщает РБК.

Стоимость искусственных настольных елок варьируется от 49 до 279 рублей, за сосну высотой 2,1 метра из пластика придется отдать 14,2 тысячи рублей, а четырехметровая искусственная ель обойдется почти в 30 тысяч рублей.

Представитель сети «Ашан» отметила, что закупочные цены на искусственные ели выросли в этом году на 20 процентов. Совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич в свою очередь заявила, что подорожание составляет от 5 до 30 процентов в зависимости от производителя.

Средняя цена искусственной елки на маркетплейсе Wildberries составляет около 3,3 тысячи рублей, что также на 12 процентов больше, чем годом ранее. По словам ретейлеров, елки дорожают из-за динамики валютных курсов, стоимости сырья и перевозок.

Ранее в ноябре россиянам раскрыли среднюю стоимость самых популярных новогодних подарков в преддверии праздников. Так, на килограмм сладостей россиянам придется потратить 92 рубля, средняя стоимость детских конструкторов на данный момент составляет примерно 1300 рублей. В то же время мягкие игрушки можно приобрести за 730 рублей за штуку, а книгу - за 364 рубля. На планшеты и смартфоны придется потратиться больше: их стоимость начинается от 11,5 тысячи рублей.