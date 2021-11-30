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Раскрыто влияние омикрон-штамма на течение COVID-19

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При омикрон-штамме тяжелая форма коронавируса может развиваться дольше, чем при других вариантах, из-за большого количества мутаций. Благодаря этому у организма есть больше времени для выработки иммунитета. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что большое количество мутаций не означает, что болезнь будет проходить тяжелее. «Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу - прим. «Ленты.ру»), [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие», - пояснил Гинцбург.

По его словам, если этот процесс будет происходить так же, как у предыдущих штаммов, то клетки памяти будут работать и защищать организм. «То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», - рассказал врач.

Ранее Гинцбург назвал срок разработки новой вакцины от омикрон-штамма. По его словам, это займет не больше десяти дней. Еще полтора месяца может занять одобрение новой вакцины Минздравом, если в ведомстве «подожмут» все регуляторно-разрешительные процедуры.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Этап «порчи-сглаза» пройден без достижения поставленной цели. Приступаем к уровню «проклятие»

Гость||

Очень удобно шарить по карманам , тряся перед лицом яркими тряпками и ужасными словами. Лох сам всё отдаст

Гость||

Гость писал(a):

Очень удобно шарить по карманам , тряся перед лицом яркими тряпками и ужасными словами. Лох сам всё отдаст
да. и он в твоем зеркале

Гость||

Гость писал(a):

Приступаем к уровню «проклятие»
Успокойся. Ты - давно там.

Гость||

подозрения о новой мутации возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями коронавируса.

Пациентами были молодые люди, у которых наблюдалось сильное чувство усталости. Также обратился шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой, однако спустя два дня его самочувствие стало намного лучше.

Ни у кого из заболевших не было потери вкуса или обоняния.

По словам специалиста, все эти симптомы были весьма отличны от тех, с которыми она сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме.

Гость||

Какой-то больной выкладывает сюда статейки с других ресурсов. Вопрос - Зачем?

Гость||

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил уверенность, что с приходом в Россию омикрон-штамма эпидемия закончится. Об этом вирусолог рассказал в беседе с «Известиями».

«Я убежден, что, даже если он дойдет до России, с его приходом настанет конец эпидемии», — цитирует издание собеседника.

Альтштейн пояснил, что мутации ухудшают жизнеспособность любого организма, в том числе и вируса. А омикрон-штамм имеет сразу 32 мутации в главном поверхностном белке.

«Судя по тому, что известно об около 100 зараженных им людях, и ни один из них не умер, вирус не отличается большой патогенной способностью», — отметил вирусолог.

Гость||

Поломойка, мудераторша, хватит тереть сообщения. Похоже, конец вашей эпидемии скоро настанет. Так что, не поможет вам ничего, любители страшилок.

Имя: Гость
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