Раскрыто влияние омикрон-штамма на течение COVID-19

30.11.2021 | 10:53

При омикрон-штамме тяжелая форма коронавируса может развиваться дольше, чем при других вариантах, из-за большого количества мутаций. Благодаря этому у организма есть больше времени для выработки иммунитета. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что большое количество мутаций не означает, что болезнь будет проходить тяжелее. «Это как раз может повлиять, я очень надеюсь, что это ослабит его способность образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу - прим. «Ленты.ру»), [уменьшит] скорость перехода от момента заражения до проникновения в легкие», - пояснил Гинцбург.

По его словам, если этот процесс будет происходить так же, как у предыдущих штаммов, то клетки памяти будут работать и защищать организм. «То есть количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше», - рассказал врач.

Ранее Гинцбург назвал срок разработки новой вакцины от омикрон-штамма. По его словам, это займет не больше десяти дней. Еще полтора месяца может занять одобрение новой вакцины Минздравом, если в ведомстве «подожмут» все регуляторно-разрешительные процедуры.