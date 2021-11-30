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Попытавшегося въехать в магазин на лошади россиянина высекли плетью и уволили

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Жителя Курской области, который попытался въехать в магазин на лошади и размахивал шашкой, высекли плетью в казачьем обществе и уволили с работы. Об этом сам мужчина сообщил «Курским известиям».

Всадник по имени Вадим оказался членом Курчатовского общества казаков, сообщает издание. После инцидента его задержала полиция. Мужчина рассказал, что в тот момент был пьян, а позднее в казачестве его выпороли десять раз плетью. Кроме этого, его увольняют с работы охотоведа.

«Дурак я. Извиняюсь перед всеми. Больше такого не повторится. Не хочу бросать тень на казаков», - добавил Вадим.

Также он рассказал, что лошадь, на которой он ездил по поселку имени Карла Либкнехта, позднее нашли гулявшей без присмотра.

При этом в Курском окружном казачьем обществе журналистам сообщили, что всадник не является настоящим казаком и не состоит в их реестре, но выступает в федерации рубки шашкой.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина в Курской области попытался въехать на лошади в магазин «Пятерочка». В полиции он объяснил свой поступок тем, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора из ассортимента магазина. Полицейские изъяли у всадника шашку и составили на мужчину административный протокол о сопротивлении сотрудникам МВД.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Наглядный типический пример и казака и охотоведа

И сам себе знает цену : и дурак и пьяница

Гость||

Жаль, что у нас индейцев нет.

Гость||

На лошади верхом, да с саблей в магаз,все в васторге. Лошадь накормить,зенки залить. Да это диагноз.

Гость||

БДСМ?

Гость||

А то

Гость||

А почему в полиции, не наказали тех, кто решил,что имеет право на самосуд?

Что за средневековье?

У нас ,что нет полиции и суда?

Ну совершил человек ошибку,но ведь никто-же не пострадал, только хохма была и всего-то. Судить и выносить меру пресечения имеет право,только суд,а причём тут какая-то кучка дебилоидов типа "казаков".

Россия на их фоне деградирует.

Гость||

Интересно, казаки сейчас как относятся к советскому прошлому, за Сталина они или за новый олигархат.

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, казаки сейчас как относятся к советскому прошлому, за Сталина они или за новый олигархат
козака обычно всегда за тех кто башляет и греет

Гость||

Это не казаки,а ряженые придурки,позорят Россию своими дикими,средневековыми выходками.

Это же надо додуматся в наше время высечь человека,по законам гор.

Позор,позор,позор...

Имя: Гость
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