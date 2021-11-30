Попытавшегося въехать в магазин на лошади россиянина высекли плетью и уволили

30.11.2021 | 10:44

Жителя Курской области, который попытался въехать в магазин на лошади и размахивал шашкой, высекли плетью в казачьем обществе и уволили с работы. Об этом сам мужчина сообщил «Курским известиям».

Всадник по имени Вадим оказался членом Курчатовского общества казаков, сообщает издание. После инцидента его задержала полиция. Мужчина рассказал, что в тот момент был пьян, а позднее в казачестве его выпороли десять раз плетью. Кроме этого, его увольняют с работы охотоведа.

«Дурак я. Извиняюсь перед всеми. Больше такого не повторится. Не хочу бросать тень на казаков», - добавил Вадим.

Также он рассказал, что лошадь, на которой он ездил по поселку имени Карла Либкнехта, позднее нашли гулявшей без присмотра.

При этом в Курском окружном казачьем обществе журналистам сообщили, что всадник не является настоящим казаком и не состоит в их реестре, но выступает в федерации рубки шашкой.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина в Курской области попытался въехать на лошади в магазин «Пятерочка». В полиции он объяснил свой поступок тем, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора из ассортимента магазина. Полицейские изъяли у всадника шашку и составили на мужчину административный протокол о сопротивлении сотрудникам МВД.