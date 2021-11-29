Власти России обсудили переименование документа с QR-кодами

29.11.2021 | 12:58

Российские власти обсуждают новое название документа для имеющих медотвод, переболевших COVID-19 и вакцинированных, который позволит посещать общественные места при введении ограничительных мер из-за пандемии. Об этом сообщает РБК.

Как рассказали изданию близкие к Кремлю источники, власти захотели свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичном пространстве, так как, согласно закрытым социсследованиям, более половины российских граждан относятся к нему негативно. Собеседник РБК отметил, что многие россияне связывают словосочетание «QR-код» с ущемлением свобод, а некоторые считают его «сатанинским».

Среди названий, которые обсуждаются в качестве замены существующему термину, есть несколько вариантов. Например, «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и «зеленый паспорт» (Green pass), который уже используется в мировой практике. Как отметил федеральный чиновник, QR-код - это «инструмент передачи информации, как, например, флешка». По его словам, именно документ, расширяющий ограничения для ряда граждан, должен носить другое название.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить до года действие сертификата после перенесенного COVID-19. Голикова отметила, что доля повторно переболевших коронавирусом в России составила 0,74 процента от их общего числа. По мнению Голиковой, в связи с этим возникло предложение продлить срок действия таких сертификатов с полугода до одного года.