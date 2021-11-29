Сетевое издание|18+|Понедельник|29 ноя 2021|15:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Власти России обсудили переименование документа с QR-кодами

Печать

Российские власти обсуждают новое название документа для имеющих медотвод, переболевших COVID-19 и вакцинированных, который позволит посещать общественные места при введении ограничительных мер из-за пандемии. Об этом сообщает РБК.

Как рассказали изданию близкие к Кремлю источники, власти захотели свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичном пространстве, так как, согласно закрытым социсследованиям, более половины российских граждан относятся к нему негативно. Собеседник РБК отметил, что многие россияне связывают словосочетание «QR-код» с ущемлением свобод, а некоторые считают его «сатанинским».

Среди названий, которые обсуждаются в качестве замены существующему термину, есть несколько вариантов. Например, «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и «зеленый паспорт» (Green pass), который уже используется в мировой практике. Как отметил федеральный чиновник, QR-код - это «инструмент передачи информации, как, например, флешка». По его словам, именно документ, расширяющий ограничения для ряда граждан, должен носить другое название.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить до года действие сертификата после перенесенного COVID-19. Голикова отметила, что доля повторно переболевших коронавирусом в России составила 0,74 процента от их общего числа. По мнению Голиковой, в связи с этим возникло предложение продлить срок действия таких сертификатов с полугода до одного года.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Что имя?роза пахнет розой,хоть розой назови ее,хоть нет

Гость||

это когда уборщицу называют техником по дизайну.

Гость||

Ковипасс это для пассивных

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте