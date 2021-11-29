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В стране и мире

Вильфанд рассказал о погоде зимой в Центральной России

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В Центральной России зимой прогнозируются морозы до минус 20 градусов и оттепели. О такой погоде рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность - значительные морозы и значительные потепления», - рассказал глава Гидрометцентра Вильфанд.

Он добавил, что, согласно долгосрочному прогнозу, ожидается глобальное повышение температуры. Краткосрочный же прогноз говорит о настоящих морозах, подчеркнул он.

Синоптик отметил, что колебания температуры в Центральной России связаны с потеплением климата. Вторжения арктического воздуха возможны, но чаще всего воздушные массы будут приходить с юга и вызывать оттепели, объяснил Вильфанд.

Ранее Метеоролог Александр Шувалов дал прогноз погоды на начало зимы. По его словам, в это время в средней полосе России ожидается крайне неустойчивая погода.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Зимой морозы и оттепели? Да вы чтооооо?

Гость||

Им зачем деньги платят,все есть в интернете

Имя: Гость
Комментарий:

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