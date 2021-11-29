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В Госдуме рассказали о доработке законопроекта о химической кастрации педофилов

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал о доработанном законопроекте о химической кастрации педофилов, сообщает «Известия».

По словам депутата, в законопроект были внесены доработки, и в 2022 году он окажется на рассмотрении Госдумы. Выборный заявил, что людей с такими расстройствами нужно лечить принудительно, несмотря на то, что ранее инициативу раскритиковала часть общественности. «Не нужно путать хирургическую и химическую кастрацию. Последнее - всего лишь медикаментозное лечение, понижающее сексуальное влечение. В случае с педофилами оно должно быть принудительным и приниматься по решению судьи», - отметил политик.

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего на школьницу в подъезде жилого дома на Кантемировской улице. 21 ноября он зашел за ученицей средней школы в здание, в лифте схватил ее и насильно вывел на лестницу между этажами, а там попытался надругаться. Он оказался педофилом-рецидивистом, недавно освободившимся из тюрьмы.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А зачем химическая ? Ножнацими надежнее

Гость||

Тоже не понимаю, под основание ампутировать, чтобы мыслей даже не возникло больше.

Гость||

На рудники урановые само собой все отпадёт и государству рабсила бесплатная и не жалко!

Имя: Гость
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