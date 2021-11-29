29.11.2021 | 16:08

В стране снизилось потребление продуктов питания. О том, что россияне стали меньше есть, Ura.ru рассказал руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Он отметил, что падение доходов населения началось с 2014 года, пандемия все усугубила, поэтому возник вопрос с экономической доступностью. «Все меньше граждан позволяет себе какие-то излишества. В некоторых семьях доля трат на продовольствие достигает выше 50 процентов, что очень высоко, в целом по стране в пределах 30 процентов», - сказал Тихонов.

Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что власти должны помогать «самым бедным» с продуктами. Он добавил, что российским производителям выгодно многое отправлять за рубеж. Кроме того, проблему создает ажиотажный спрос, когда россияне начинают запасаться продуктами, подчеркнул эксперт.

Рост цен на продукты во всем мире оказался примерно одинаковым, но в России он стал особенно болезненным, потому что, в отличие от других европейских стран, где граждане тратят на еду 8, 10, 20 процентов дохода, россияне пускают на это около 56 процентов, заявил ранее экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.