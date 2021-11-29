В стране и мире

Россияне стали меньше есть

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В стране снизилось потребление продуктов питания. О том, что россияне стали меньше есть, Ura.ru рассказал руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Он отметил, что падение доходов населения началось с 2014 года, пандемия все усугубила, поэтому возник вопрос с экономической доступностью. «Все меньше граждан позволяет себе какие-то излишества. В некоторых семьях доля трат на продовольствие достигает выше 50 процентов, что очень высоко, в целом по стране в пределах 30 процентов», - сказал Тихонов.

Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что власти должны помогать «самым бедным» с продуктами. Он добавил, что российским производителям выгодно многое отправлять за рубеж. Кроме того, проблему создает ажиотажный спрос, когда россияне начинают запасаться продуктами, подчеркнул эксперт.

Рост цен на продукты во всем мире оказался примерно одинаковым, но в России он стал особенно болезненным, потому что, в отличие от других европейских стран, где граждане тратят на еду 8, 10, 20 процентов дохода, россияне пускают на это около 56 процентов, заявил ранее экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Народ стал есть меньше, а вот по рылам элит этого не видно. Вон как наши местные с "голода пухнут" , уже пиджаки не застегиваются , особенно у одного красный форменный.

Гость||

Докатились!!!

Гость||

Позор правящей партии!

Гость||

Это как надо свой народ "любить", чтоб он пух в мирное то время...

Гость||

Космос тоже накрывается. Прям кругом враги отечества. Пора бы нашему президенту слуг народа на место ставить.

Гость||

За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать!

Гость||

Гость писал(а):

> Это как надо свой народ "любить", чтоб он пух в мирное то время...

Непонятно, какой народ у них свой...

Гость||

Зато стали больше пить,синька нейтрализует ковид

Гость||

Гость писал(а):

> Космос тоже накрывается. Прям кругом враги отечества. Пора бы нашему

> президенту слуг народа на место ставить.

А мы за вашего президента и за его обнуление не голосовали.

Гость||

И стали больше пить от такой жизни.

Гость||

Гость писал(a):

И стали больше пить от такой жизни.
Как раз тоже хотел это написать. Да еще экономят на выпивке, покупают суррогат, отчего умирают.

Гость||

Ничего страшного,много кушать вредно для здоровья.Только бы Путин не отвернулся от нас в 24 году.

Гость||

Не зная я быка съел на днях и отрыгнул смачно

Гость||

Это полезно, счас голодом лечат (с)

Гость||

Гость писал(a):

Пора бы нашему президенту
давно пора!

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Имя: Гость
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