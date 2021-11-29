Многомиллионному наследству Градского в свое время завидовал даже Михалков

29.11.2021 | 10:20

Александр Градский был женат официально три раза. В 2003-м его фактической супругой стала актриса Марина Коташенко. Она была младше знаменитого супруга на 35 лет и на 3 года моложе первого сына певца – Даниила Градского.

Сегодня на наследство известного артиста, помимо молодой жены, могут претендовать ее дети – 7-летний Александр и 3-летний Иван. Кроме того, у Градского были дети от третьей жены Ольги Градской, с которой он жил с 1980 по 2001 год. 40-летний бизнесмен и музыкант Даниил Градский и 35-летняя телеведущая Мария Градская должны получить свою долю из наследства богатого отца.

А претендовать есть на что. С третьей женой Александр Градский долгое время жил в квартире на юго-западе Москвы – на улице Марии Ульяновой, дом 17 к.2. А затем обзавелся шикарной квартирой на Мосфильмовской улице. Несколько лет назад программа "Идеальный ремонт" помогла музыканту обустроить там кухню-гостиную площадью 30 квадратных метров, где были выделены рабочая, обеденная зоны и зона отдыха. Полы были выложены черным гранитом, белыми мраморными плитами и паркетной доской.

Много писали и про громадную квартиру народного артиста в самом центре столицы на Тверской улице – доме, где располагался Елисеевский магазин. У него там был целый этаж. Риэлторы утверждают, что квадратный метр жилой площади в этом доме стоит 577 тысяч рублей, а если речь идет про целый этаж, то стоимость квартиры может достигать 200 миллионов рублей.

Помимо московских квартир, у Александра Градского был загородный дом в Подмосковье, в Наро-Фоминском районе, что в 35 километрах от МКАД. Особняк с колоннами и просторными балконами расположен в закрытом элитном коттеджном поселке "Новоглаголево". Соседями певца были Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Ксения Бородина... Особняки здесь стоят от 100 миллионов рублей.

По легенде, Никита Михалков, впервые увидев дворец Александра Борисовича, якобы сказал ему: "Я опасался — начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!". Действительно, роскошь там поражает. Как писала пресса, на первом этаже огромный бассейн, над которым светится гигантский экран. А вольеры для собак выложены мрамором.

Таким образом, стоимость недвижимого имущества певца, по самой скромной оценке экспертов, может приближаться к 350–400 миллионам рублей.