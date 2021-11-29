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В стране и мире

Многомиллионному наследству Градского в свое время завидовал даже Михалков

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Александр Градский был женат официально три раза. В 2003-м его фактической супругой стала актриса Марина Коташенко. Она была младше знаменитого супруга на 35 лет и на 3 года моложе первого сына певца – Даниила Градского.

Сегодня на наследство известного артиста, помимо молодой жены, могут претендовать ее дети – 7-летний Александр и 3-летний Иван. Кроме того, у Градского были дети от третьей жены Ольги Градской, с которой он жил с 1980 по 2001 год. 40-летний бизнесмен и музыкант Даниил Градский и 35-летняя телеведущая Мария Градская должны получить свою долю из наследства богатого отца.

А претендовать есть на что. С третьей женой Александр Градский долгое время жил в квартире на юго-западе Москвы – на улице Марии Ульяновой, дом 17 к.2. А затем обзавелся шикарной квартирой на Мосфильмовской улице. Несколько лет назад программа "Идеальный ремонт" помогла музыканту обустроить там кухню-гостиную площадью 30 квадратных метров, где были выделены рабочая, обеденная зоны и зона отдыха. Полы были выложены черным гранитом, белыми мраморными плитами и паркетной доской.

Много писали и про громадную квартиру народного артиста в самом центре столицы на Тверской улице – доме, где располагался Елисеевский магазин. У него там был целый этаж. Риэлторы утверждают, что квадратный метр жилой площади в этом доме стоит 577 тысяч рублей, а если речь идет про целый этаж, то стоимость квартиры может достигать 200 миллионов рублей.

Помимо московских квартир, у Александра Градского был загородный дом в Подмосковье, в Наро-Фоминском районе, что в 35 километрах от МКАД. Особняк с колоннами и просторными балконами расположен в закрытом элитном коттеджном поселке "Новоглаголево". Соседями певца были Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Ксения Бородина... Особняки здесь стоят от 100 миллионов рублей.

По легенде, Никита Михалков, впервые увидев дворец Александра Борисовича, якобы сказал ему: "Я опасался — начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!". Действительно, роскошь там поражает. Как писала пресса, на первом этаже огромный бассейн, над которым светится гигантский экран. А вольеры для собак выложены мрамором.

Таким образом, стоимость недвижимого имущества певца, по самой скромной оценке экспертов, может приближаться к 350–400 миллионам рублей.

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Источник — dni.ru
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Гость||

фото очень удачное, просто замечательное

Гость||

Ну поделят и поделят , всё нажито посильным трудом, талантом в первую очередь. Зачем писать об этом, будоражить умы..

Гость||

Про вилы актуальненько.

Гость||

Михалков столбовой дворянин, знает что говорит ..

Гость||

Сатина, Бородина, мда, откуда у них то бабки на недвижимость в "Новоглаголево", 100лямов откуда?

Дмитрий Н. Мотовилов||

penzainform.ru писал(а):

Таким образом, стоимость недвижимого имущества певца, по самой скромной

оценке экспертов, может приближаться к 350–400 миллионам рублей.

-------------------------------------------------------------

Что ж, деньги небольшие, но где их взять?

Гость||

Для России приличные деньги, для музыканта такого уровня нормально. На запад не надо косить лиловым глазом, там другие тарифы и расценки, всё другое.

Гость||

Ну и ради чего всё это? Что, с собой унёс?

Гость||

У него детям 7 лет и 3 года. А он все заработал талантом.

Гость||

400 миллионов вот невидаль. У некоторых под подушкой такие находят.

Гость||

Не чиновник, а своими мозгами заработал и купил активы.

Заметьте буртасня, жоповозок нет у него пассив, активы одни, дай бог и буртасня вам поменять ценности в жизни покупать недвижку, а не жоповозки.

Гость||

11:50 )))Эка вы сравнили, то на должности сидеть, на клетке, без ума и таланта с загребущими руками, а то работать как вол, сочинять, музыка это тоже труд.

Гость||

Да,а у нас И.А.одной наличкой"накопил"500 лямов,тоже"гений".....

Гость||

Гость писал(a):

Ну и ради чего всё это? Что, с собой унёс?
ну а что ему надо было по 10 тыс с выступления зарабатывать? Известный певец, ставил такие планки, ему готовы были платить те. Почему нет? Он их честно заработал своим талантом и трудом. Оставит детям, внукам.

Гость писал(a):

Заметьте буртасня, жоповозок нет у него пассив, активы одни, дай бог и буртасня вам поменять ценности в жизни покупать недвижку, а не жоповозки.
Неуместное замечание. Просто когда средств много, то вкладывают в недвижимость в хорошем месте. Машины это само собой разумеющееся, не в метро же он ездил. Просто это такая мелочь, не упоминающаяся обычно нигде, их в наследство не оставляют, если это конечно не раритетные какие то автомобили. ну есть и есть, кому они интересны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По легенде, Никита Михалков, впервые увидев дворец Александра Борисовича, якобы сказал ему: "Я опасался — начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!". Действительно, роскошь там поражает. Как писала пресса, на первом этаже огромный бассейн, над которым светится гигантский экран. А вольеры для собак выложены мрамором.
К Градскому бы не пришли , если только отморозки отшибленные, он то народ не обирал ,а вот то что творил Михалков забыть не возможно. Градский это музыкант, композитор, постановщик, педагог , а Михалков это актер-режиссер ставший политиком и чиновником. Он заработал свои деньги честно и что там в его завещании это их семейное дело , не надо выносить это на всенародное обсуждение.

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Имя: Гость
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