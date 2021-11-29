Число пострадавших при аварии на «Листвяжной» превысило 90

29.11.2021 | 12:48

Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области превысило 90 человек. Об этом заявил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, среди 92 пострадавших 35 человек - горноспасатели. Всего госпитализировано 80 человек, еще 12 шахтерам помощь оказана амбулаторно.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал постановление о введении в Кемеровской области режима ЧС из-за взрыва на «Листвяжной». Ответственность за ликвидацию чрезвычайной ситуации глава региона взял на себя.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром в четверг, 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту - он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.

По последним данным, из «Листвяжной» подняты тела 11 погибших. Спасатели проводят поисковую операцию, им осталось обследовать шесть километров тоннелей. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.