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В стране и мире

Вирусолог спрогнозировал сроки появления омикрон-штамма в России

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов спрогнозировал сроки появления нового омикрон-штамма коронавируса в России. По его словам, это может произойти в достаточно короткий срок, пишет «Газета.Ru».

«Достаточно быстро может распространиться вирус в России. В связи с тем, что авиаперелеты закрываются только 28 ноября, то лазейка у вируса есть. Даже достаточно, грубо говоря, одного борта, и он может проникнуть в нашу страну. К большому сожалению, в любой момент это может произойти», - рассказал вирусолог.

По его словам, в настоящее время Роспотребнадзор и Минздрав будут внимательно отслеживать ситуацию, поскольку омикрон-штамм распространяется быстрее дельты и обладает дополнительными мутациями.

Викулов добавил, что активно изучаются эффективность вакцин против нового варианта патогена, скорость появления симптомов и осложнений. Как только будут проведены необходимые исследования, специалисты смогут дать заключение по поводу потенциала этого возбудителя.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что обнаруженный недавно штамм COVID-19, получивший название «омикрон», сильно отличается от своего уханьского предка.

По его словам, при изучении омикрон-штамма учеными были выявлены значительные изменения на многих важных участках, формирующих иммунологический портрет коронавируса. Это может указывать на то, что такие участки могут оставаться «невидимыми» для антител, которые выработались после болезни или прививки.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Всё во власти Господа, не хотите жить по человечески, по заповедям, не укради, не обмани, возлюби ближнего своего...Ещё не такой штамм прилетит .

Гость||

Опять запугивают.

Гость||

Бойтесь, глупомордые буртасы. Уууууу.

Гость||

Какие же дикие пишут здесь... И не понимают, что все переболеют - все.

Гость||

Какая нибудь очередная денежная мартышка завезет, уставшая от золотой клетки.

Гость||

Может уже завезли только пока не обнаружен.

Гость||

Верим.раз партия сказала,то верим вдвойне.и в вирус и в прививку и Пескову.всем,всем.

Гость||

А от него вакцина есть?

Гость||

Вакцинированные - такие же разносчики ковид-болезни и болеют, как и все.

Гость||

В 2016 году вышла игра "СОМА" там были подводные станции лямда,дельта,омикрон и эпсилон.Эти названия они из игры что ли взяли?

Гость||

Ну знаете ли, тут на воде вилами кто будет кем править, кто здесь останется. Только на небесах есть ответ на все вопросы, и не надо быть высокого мнения о себе, что ты умнее , хитрее всех, это грех, а вкупе со всем что уже сделано, это очень тяжёлый грех.

Гость||

Других болезней больше не существует?

Гость||

Деньги! Всё дело в деньгах!

Гость||

сначала быстро распространяющийся вирус потом дельта штамма потом молниеносный вирус а скоро омикрон-штамма появиться должна.

Гость||

Гость писал(a):

омикрон
тут маска наверное уже не поможет тут надо всех обязывать ходить в чумовых костюмчиках

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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