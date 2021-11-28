Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 ноя 2021|17:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

В Роспотребнадзоре назвали защищающие от простуды горячие напитки

Печать

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦННИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала напитки, которые помогут защититься от простуды. Ее слова приводят «Известия».

Специалист объяснила, что особенно полезен зеленый чай с клюквой или облепихой, так как эти ягоды богаты аскорбиновой кислотой и биофлавоноидами. Однако их не следует подвергать воздействию высоких температур. По словам Провоторовой, ягоды нужно класть в чай, температура которого не выше 60 градусов.

«Вообще, для многих продуктов, особенно фруктов и ягод, тепловой удар не сильно полезен. Разрушается аскорбиновая кислота, а значит, надеяться на подпитку витамином С уже не стоит», - сказала эксперт, отметив, что и многие витамины можно уничтожить высокой температурой.

Она порекомендовала добавлять отжатый из ягод сок в уже охлажденный чай. Кроме того, к обычному чаю можно добавить пряности, гвоздику, корицу, куркуму, тмин или имбирь.

В горячее молоко, которым многие лечатся от простуды, специалист посоветовала добавлять пюре тыквы с корицей, ванилью и тертым шоколадом.

Ранее врач-терапевт Сури Дадашева предупредила об опасности употребления горячего чая и других напитков. По ее словам, частое употребление слишком горячих напитков может спровоцировать развитие рака пищевода.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

я предпочитаю самогон, он очень хорошо согревает и тонизирует

Гость||

Товарищ! Что эти недоучки могут понимать в народных напитках...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте