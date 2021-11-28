В Роспотребнадзоре назвали защищающие от простуды горячие напитки

28.11.2021 | 14:33

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦННИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала напитки, которые помогут защититься от простуды. Ее слова приводят «Известия».

Специалист объяснила, что особенно полезен зеленый чай с клюквой или облепихой, так как эти ягоды богаты аскорбиновой кислотой и биофлавоноидами. Однако их не следует подвергать воздействию высоких температур. По словам Провоторовой, ягоды нужно класть в чай, температура которого не выше 60 градусов.

«Вообще, для многих продуктов, особенно фруктов и ягод, тепловой удар не сильно полезен. Разрушается аскорбиновая кислота, а значит, надеяться на подпитку витамином С уже не стоит», - сказала эксперт, отметив, что и многие витамины можно уничтожить высокой температурой.

Она порекомендовала добавлять отжатый из ягод сок в уже охлажденный чай. Кроме того, к обычному чаю можно добавить пряности, гвоздику, корицу, куркуму, тмин или имбирь.

В горячее молоко, которым многие лечатся от простуды, специалист посоветовала добавлять пюре тыквы с корицей, ванилью и тертым шоколадом.

Ранее врач-терапевт Сури Дадашева предупредила об опасности употребления горячего чая и других напитков. По ее словам, частое употребление слишком горячих напитков может спровоцировать развитие рака пищевода.