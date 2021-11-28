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В стране и мире

В правительстве России утвердили правила определения границы бедности

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В России пересмотрели подход к расчету уровня бедности в стране. Соответствующее постановление появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с января 2021 года.

В постановлении предложили ввести в стране новое понятие - «граница бедности». Граница бедности дополнит уже существующий показатель прожиточного минимума (ПМ). Новый показатель предполагается рассчитывать путем умножения предыдущего значения ПМ за квартал на общую инфляцию за соответствующий период.

По заявлению Министерства труда и соцзащиты России, новый показатель вводится исключительно для целей статистического учета и не повлияет на размер поддержки государства для социально необеспеченных слоев населения. В пресс-службе ведомства добавили, что такой подход позволит более точно посчитать уровень бедности среди граждан.

«Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум - для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», - прокомментировала введение нового показателя «Коммерсанту» проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Ранее Центральный банк России отчитался о рекордном значении уровня долговой нагрузки у граждан России. Соотношение расходов на платежи по кредитам и располагаемых доходов населения достигло 10,24 процента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

АПЛ "Курск"

Гость||

Толково придумано.

Гость||

А уровень инфляции реальный покажут или как всегда?

Гость||

Только для статистики, на мат.поддержку не повлияет , как получали 3копейки так и останется.

Гость||

Талоны надо вводить на продукты, обещали же той зимой, на 3рубля на семью, ждём, пора!

Гость||

Гость писал(a):

А уровень инфляции реальный покажут
а в магазины сам не ходишь?

Гость||

Во Владимирской области пенсионерки роются в мусорном баке у супермаркета, добывая из него продукты.

Местные жители в соцсетях возмутились произошедшим. Кто-то требовал наказать сотрудников магазина, так как они безответственно утилизировали продукты, кто-то возмущался бедностью пенсионерок, которым ради пропитания приходится "ковыряться в помойке".

Гость||

Кого именно, Дерипаску, Мордашова, Ротенберга с Вексельбергом, кого?

Гость||

Прекрасно. Сегодня в России, скажем, 50% населения за чертой бедности. Завтра Минтруд введёт новые критерии бедности — и бедных окажется процентов двадцать. А послезавтра все СМИ отрапортуют, что Путин победил бедность.

Гость||

Борьба с бедностью и поддержка незащищенных слоев населения повсеместно декларируется властями и действительно является острой потребностью. А что же бюджет? А в нем расходы на социальную политику (пенсии, пособия, семейные и детские выплаты) урезаются на 371 млрд рублей (с нынешних 6,208 трлн до 5,837 трлн).

В стране бушует пандемия, от людей требуют прививаться чуть ли не под страхом лишения гражданских прав. Логично ожидать, что при этом развитие медицины будет приоритетом госполитики. Сюрприз: согласно планам правительства, финансирование системы здравоохранения будет сокращено на 117 млрд рублей (1,245 трлн рублей вместо 1,362 трлн в текущем году).

Зато финансирование силовых структур вырастет аж на 17%: с 2,384 до 2,799 трлн рублей. При всем уважении к общественному правопорядку, идея “заберем деньги у больниц и отдадим Росгвардии” выглядит крайне неудачной формулой общественного развития.

Гость||

Грабить будут.

Гость||

Не привыкать...разлука ой разлука.

Гость||

Как правительство не старается (на бумаге), а бедных становится только больше...

Гость||

Некомпетентность и скаредность, а вы что хотели...."сингапурское чудо " в наших широтах увидеть, а?

Гость||

Только Путин способен спасти россиян от бедности.

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Имя: Гость
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