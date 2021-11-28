В правительстве России утвердили правила определения границы бедности

28.11.2021 | 12:25

В России пересмотрели подход к расчету уровня бедности в стране. Соответствующее постановление появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с января 2021 года.

В постановлении предложили ввести в стране новое понятие - «граница бедности». Граница бедности дополнит уже существующий показатель прожиточного минимума (ПМ). Новый показатель предполагается рассчитывать путем умножения предыдущего значения ПМ за квартал на общую инфляцию за соответствующий период.

По заявлению Министерства труда и соцзащиты России, новый показатель вводится исключительно для целей статистического учета и не повлияет на размер поддержки государства для социально необеспеченных слоев населения. В пресс-службе ведомства добавили, что такой подход позволит более точно посчитать уровень бедности среди граждан.

«Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум - для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», - прокомментировала введение нового показателя «Коммерсанту» проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Ранее Центральный банк России отчитался о рекордном значении уровня долговой нагрузки у граждан России. Соотношение расходов на платежи по кредитам и располагаемых доходов населения достигло 10,24 процента.