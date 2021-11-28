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В стране и мире

Умер народный артист России Александр Градский

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Певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет, сообщает Telegram-канал «112».

Накануне, 27 ноября, стало известно, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

В пятницу, 26 ноября, Градский попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. В этот момент ему стало плохо - музыкант потерял сознание и не приходил в себя в течение часа.

Несколько дней сообщалось, что у Градского проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей. Градский говорил, что испытывает головокружение, но отказался ехать в больницу, когда медики обнаружили у него стойкое понижение артериального давления. В связи с этим композитор проходил лечение на дому.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну вот и отыграл Александр свой второй тайм.

Гость||

Царствие небесное. Хороший был композитор и певец. Смотрел передачу "Голос", заметил, что в последние две передачи он выглядел совсем изнуренным, видно было, что он пересиливая себя выполняет свою работу. Он будет жить в песнях и в музыке, которую он создал и в сердцах людей, любящих его музыку.

Гость||

Ты не стар и не слаб, над тобою не властны года,

Но года иногда продожаются годы и годы.

Вот и нету оков, а к свободам народ не готов,

Много слухов и слов, а народ не созрел для свободы.

Гость||

72-летний народный артист перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Напомним, о смерти Градского стало известно сегодня. Он ушел из жизни сегодня ночью – 02:10. Градский находился в тяжелом состоянии в реанимации. 26 ноября он был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт.

Гость||

Оглянись незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком...Где сейчас такие прохожие?, только в песне Градского остались, земля ему пухом!

Гость||

Мир праху его

Гость||

Пусть плывут века словно облака...

Гость||

Вечная память.

Гость||

" Но надо, братцы, удержаться от пустословия арен

И просто самовыражаться, не ожидая перемен".

Гость||

Вакцинированный?

Гость||

Да какая разница? Переболел короной в сентябре. Умер как умирают многие. Светлая память!

Гость||

Светлая память!

Гость||

Я свежий ветер, огонь крылатый,

И наше время на циферблатах!

Пусть повезет нам в большом пути

От равнодушья себя спасти!

Великий певец.

Гость||

Инсульт и есть инфаркт головного мозга. Масло масляное.

Гость||

Плохо себя чувствовал после перенесенного в сентябре ковида. Ему бы отдыхать и реабилитироваться, а он работал.

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Имя: Гость
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