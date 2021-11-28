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В стране и мире

Россиянам рассказали о повышающих зимой настроение продуктах

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Повысить настроение зимой помогут продукты, содержащие кальций. К таковым относятся кефир, творог, ряженка, йогурт, сыр, рассказала агентству ФАН врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Тем, кто по каким-то причинам избегает этих продуктов, специалист посоветовала включить в рацион кунжут и мелкую рыбу, которую можно есть с костями.

Круглова уверена, что позитивный настрой в зимний период россиянам удастся сохранить, если они начнут есть продукты, богатые жирными кислотами омега-3 и омега-6. Первые присутствуют в рыбе жирных сортов, в некоторых видах масла (льняное, соевое) и в грецких орехах.

Кроме того, не следует забывать о продуктах, богатых аминокислотой триптофан, среди таковых есть горький шоколад. Оставаться бодрыми зимой помогут овощи и фрукты, добавила Круглова.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал норму потребления воды в период холодов. По его словам, организм меньше нуждается в воде в холодное время года, когда снижается количество выделяемой с потом жидкости. Однако он посоветовал не менять сознательно свой питьевой режим в зависимости от температуры воздуха.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Деньги-продукт повышающий настроение!

Гость||

Водка и самогон отлично повышают.

Гость||

если кефира выпить столько, чтоб настроение повысилось, - опоносишь всю округу!

Гость||

чо эт за сыр такой красивый на фото, один кусок в какой то белой кожуре. у нас таково нету

Гость||

Иноземный, не патриотический сыр, не этого мы ждали, не этого, а свой дешёвый, вкусный и полезный ..ау!, где наш сыр?

Гость||

Гость писал(a):

ау!, где наш сыр?
иди в скидкино - навалом!

Гость||

Пластмассу за дорого сам ешь...

Гость||

Если все это есть, надо в депутаты идти. А пенсионеры на макрошах и водичке поживут. И настроение повысится ...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.11.2021 13:25|

Пластмассу за дорого сам ешь...

дешевого сыра не бывает. на 1 кг сыра уходит 10-12 литров молока. Плюс стоимость заквасок, плюс стоимость ферментов. Это минимум. Плюс остальные расходы на производство. Сыр это дорогой продукт.

Гость||

Ага, а раньше 3р,70коп. стоил, и вкусный был не чета нынешнему...почему так?

Гость||

Почему, почему?, а жадность, маржевитость зашкаливает плюс делают не пойми из чего, вот и весь ответ.

Гость||

Как чнмбара не стало я перестал есть сыры. Все г..но.

Гость||

Чембара

Гость||

В холода самое время выпить изакусить сальцом. Отлично повышает настроение.

Гость||

С Окраины пишешь, гарный дедушка , да?

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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