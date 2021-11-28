Россиянам рассказали о повышающих зимой настроение продуктах

28.11.2021 | 12:21

Повысить настроение зимой помогут продукты, содержащие кальций. К таковым относятся кефир, творог, ряженка, йогурт, сыр, рассказала агентству ФАН врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Тем, кто по каким-то причинам избегает этих продуктов, специалист посоветовала включить в рацион кунжут и мелкую рыбу, которую можно есть с костями.

Круглова уверена, что позитивный настрой в зимний период россиянам удастся сохранить, если они начнут есть продукты, богатые жирными кислотами омега-3 и омега-6. Первые присутствуют в рыбе жирных сортов, в некоторых видах масла (льняное, соевое) и в грецких орехах.

Кроме того, не следует забывать о продуктах, богатых аминокислотой триптофан, среди таковых есть горький шоколад. Оставаться бодрыми зимой помогут овощи и фрукты, добавила Круглова.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал норму потребления воды в период холодов. По его словам, организм меньше нуждается в воде в холодное время года, когда снижается количество выделяемой с потом жидкости. Однако он посоветовал не менять сознательно свой питьевой режим в зависимости от температуры воздуха.