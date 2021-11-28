Инфекционист назвал признаки бессимптомного течения коронавируса

28.11.2021 | 14:31

Бессимптомное течение коронавируса можно распознать по ряду признаков. Их назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщают «Народные новости».

По его словам, в медицине существует понятие «недифференцируемые симптомы» - проявления болезни, которые человек не распознает.

«Если у человека с утра болит горло, то мало кто обращает на него внимание. А этот симптом может сигнализировать о наличии коронавирусной инфекции. Может возникать насморк, чихание, утомляемость. Нет бессимптомного коронавируса, есть только нераспознанные симптомы», - заявил Тимаков.

Он объяснил, что для самостоятельного выявления бессимптомного течения вируса нужно сравнить появившиеся признаки с обычным состоянием. Важно определить, насколько сильно болит горло или заложен нос, сказал инфекционист.

Специалист подчеркнул, что человек с бессимптомным течением коронавируса не является суперраспространителем инфекции. Такой пациент опасен только при тесном контакте, сказал Тимаков.

«Сначала у человека болезнь может протекать бессимптомно и малосимптомно, а через неделю пациент может попасть в больницу в тяжелом состоянии», - подчеркнул он.

Ранее вирусолог Максим Скулачев назвал условие для бессимптомного заражения дельта-штаммом. По его словам, для этого необходимо иметь сильный врожденный иммунитет или ранее перенести другие варианты инфекции.