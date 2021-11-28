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В стране и мире

Инфекционист назвал признаки бессимптомного течения коронавируса

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Бессимптомное течение коронавируса можно распознать по ряду признаков. Их назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщают «Народные новости».

По его словам, в медицине существует понятие «недифференцируемые симптомы» - проявления болезни, которые человек не распознает.

«Если у человека с утра болит горло, то мало кто обращает на него внимание. А этот симптом может сигнализировать о наличии коронавирусной инфекции. Может возникать насморк, чихание, утомляемость. Нет бессимптомного коронавируса, есть только нераспознанные симптомы», - заявил Тимаков.

Он объяснил, что для самостоятельного выявления бессимптомного течения вируса нужно сравнить появившиеся признаки с обычным состоянием. Важно определить, насколько сильно болит горло или заложен нос, сказал инфекционист.

Специалист подчеркнул, что человек с бессимптомным течением коронавируса не является суперраспространителем инфекции. Такой пациент опасен только при тесном контакте, сказал Тимаков.

«Сначала у человека болезнь может протекать бессимптомно и малосимптомно, а через неделю пациент может попасть в больницу в тяжелом состоянии», - подчеркнул он.

Ранее вирусолог Максим Скулачев назвал условие для бессимптомного заражения дельта-штаммом. По его словам, для этого необходимо иметь сильный врожденный иммунитет или ранее перенести другие варианты инфекции.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей, в субботу посетили "красную зону" филатовской больницы в Москве. Из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторые антипрививочники хотели попасть в красную зону без масок, но их не пустили, остальные подчинились правилам и отправились в красную зону, где побывали, в том числе, и в реанимации, где люди лежат на ЭКМОИВЛ.Антиваксеры порекомендовали лечить больных пенициллином.

Гость||

Люди в этих красных зонах мрут не от ковида, а от внутри больничной инфекции.Дома ещё никто не умер.

Гость||

14:49

+100500

Гость||

А что же без масок не пустили это их желание вот и посмотрели заразились они или нет

Гость||

Нужно не красную зону смотреть , а проехать по России и посмотреть сколько больниц при оптимизации позакрывали в том числе и инфекционные.

Гость||

Дома умирают. Это во-первых. Во-вторых, когда совсем плозо, вызывают "скорую". А уже поздно, вот и умирают в больнице.

Гость||

Гость писал(а):

> Люди в этих красных зонах мрут не от ковида, а от внутри больничной

> инфекции.Дома ещё никто не умер.

Ты дурак или хуже?

Имя: Гость
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