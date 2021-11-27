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В стране и мире

Российский врач назвал споры о вакцинации вредными для психики

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Георгий Костюк, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева (известна как «Кащенко»), назвал связанные с пандемией страхи и споры о вакцинации опасными для психики. Интервью с ним опубликовало издание РБК.

По словам российского психиатра, на фоне распространения коронавируса произошел скачок тревожно-депрессивных расстройств. «Есть серьезные психические заболевания, первично хронические, однажды проявившись, они сопровождают человека всю оставшуюся жизнь. А есть заболевания-расстройства, связанные со стрессами, ситуациями, с обстоятельствами. Число таких расстройств увеличилось во время пандемии», — сказал он.

По словам Костюка, это не привело к увеличению числа обращений, так как у россиян имеется страх не только перед вакцинацией, но и перед психиатрией. Чаще всего за помощью обращались с весны по конец лета этого года, но сейчас ситуация стабилизировалась. Костюк также отметил, что на фоне пандемии увеличился спрос на антидепрессанты и алкогольные напитки.

«Когда я говорю, что люди не обращаются, то это связано с тем, что традиционно местом оказания психиатрической помощи является психиатрическая больница либо психоневрологический диспансер. Это структуры, которые работали и в Советском Союзе, и сейчас, и воспринимаются не очень позитивно, и люди не стремятся туда прийти», — рассказал врач. Он добавил, что сейчас в Москве есть консультативные центры психического здоровья, куда пациент может обращаться, не боясь, что его поставят на учет.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

кукареку, я закукарекал и не могу остновиться

Гость||

Гость писал(a):

Константин Кинчев
Молодец мужик! Жму руку !

Гость||

Потому,что из СМИ и ТВ исходит сплошной негатив!Люди стали нетерпимо относится друг к другу!

Гость||

Многие на этом фоне пристрастились к онанизму,не общаются с дамами боятся заразиться ковидом.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Георгий Костюк, главный врач психиатрической клинической больницы № 1... назвал связанные с пандемией страхи и споры о вакцинации опасными для психики
Это его личное мнение. Понятно, ему бы хотелось чтобы мы молча шли на уколы и не спорили.

Гость||

Врач из Барнаула рассказал, что ему угрожали из-за отказа принуждать пациентов к вакцинации. Признание сделал медик «скорой помощи» Михаил П., его цитирует «Подъем».

По словам доктора, бригадам «скорых» не доплачивали, если после вызова на дом в течение 14 дней человек не вакцинировался от коронавируса. Когда же он отказался выполнять распоряжение, то был отстранен, а затем уволен.

«Из всех сотрудников отстранили только меня, хотя невакцинированных на подстанции было на тот момент 80%», — отметил Михаил. Он добавил, что причиной увольнения назвали отсутствие прививки у самого врача, но он уверяет, что дело не в этом. Он уверен, что лишился работы из-за отказа принуждать людей к вакцинации.

Более того, отметил врач, кто-то разбил левое стекло его машины.

Врача, с его слов, также «внезапно забрали в полицию из-за заявления о клевете от заведующего». «Тогда же, я написал встречное заявление. И 26-го опять обнаруживаю свой автомобиль с побитым стеклом. На этот раз лобовым», — отметил Михаил.

Отметим, российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что вакцинация — это дело добровольное.

Гость||

В городе Радужный Владимирской области фельдшеру «скорой» Анне Воеводиной и ее коллегам угрожают увольнением за спасение девушки с ковидом, у которой было диагностировано 80-процентное поражение легких. О случившемся сообщает «ЧП. Столица».

Со слов Воеводиной, бригаде скорой помощи пришлось несколько часов возить пациентку с крайне низкой сатурацией: девушку с ковидом отказались госпитализировать во всех областных медучреждениях из-за нехватки мест. А главврач городской больницы Людмила Жукова потребовала доставить больную девушку обратно домой.

После этого бригада «скорой» приняла решение отвезти пациентку во Владимир к зданию областного правительства. Тут место для девушки в одной из больниц нашлось менее чем через полчаса.

За экстренно принятые меры по спасению больной главврач больницы заставила фельдшеров писать объяснительные и лишила их премии. Также им угрожают увольнением. Кроме того, медработники стали фигурантами проверки прокуратуры.

Глава профсоюза врачей «Действие» Андрей Коновал так прокомментировал эту историю: «Лично я считаю, что к ответственности должна быть привлечена главный врач, „рекомендовавшая“ бригаде везти пациентку с 80-процентным поражением легких и критической сатурацией обратно домой».

Гость||

Не надо спорить. Нужно по воле волн. Плыви себе и плыви!

Гость||

Нет предмета спора

Для одних это работа, для других осознанный выбор

Гость||

Не надо заставлять насидьно, то что не положено по Конституции, тогда и споры все исчезнут.

Имя: Гость
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