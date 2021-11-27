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В стране и мире

Екатерина Андреева раскрыла свой возраст устав от многолетней лжи

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Екатерина Андреева написала открытое письмо в соцсети, чтобы внести ясность о том, сколько ей лет.

Ведущая Первого канала возмутилась, что в Сети постоянно путают ее возраст. Андреева отметила, что в Википедии уже давно допущена ошибка.

Данные в статье о ней продолжают оставаться без изменений и вводить в заблуждение широкую аудиторию, что подрывает авторитет Википедии. Теледива отметила, что ориентируясь на "фальшивую дату" рождения, она в этом году будет получать поздравления с "круглой" датой, которая не имеет к ней отношения.

Екатерина Андреева заявила, что неоднократно обращалась с просьбой изменить дату ее рождения в статье, но воз и ныне там. Она предложила всем сомневающимся в ее возрасте обратиться в отдел кадров Первого канала, чтобы получить подтверждение ее правоты.

Знаменитость выразила надежду на то, что справедливость все-таки восторжествует, и Википедия внесет правки в свою статью о ней. Екатерина Андреева заявила, что родилась в 1965 году, а вовсе не в 1961-ом.

Отметим, что Екатерина Андреева прекрасно выглядит. Поклонники недоумевают: как ведущей удается оставаться на протяжение долгих лет такой молодой и красивой? Звезда рассказывала, что много времени уделяет спорту и следит за своим питанием.

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Источник — dni.ru
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Гость||

неужели от лжи можно устать, не знал что так бывает

Гость||

Гость писал(а):

> неужели от лжи можно устать, не знал что так бывает

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Не всякий лжец - гинцбург

Гость||

Одной шкуре, в одноклассниках, 43, а она пишет 34. Интересно, что она будет писать, когда ей будет 45?

Гость||

Екатерина Андреева уже несколько лет живет с пересаженным мозгом годовалого дельфина.

Гость||

Екатерине Андреевой исполнилось 56, а выглядит

не больше чем на 36... И внешность у неё обманчива!

Гость||

Да ладно, посмотри в её глаза, там биологический возраст написан, его не спрячешь в кошелёк. Глаза мутные, уставшие, без блеска, это приближается старость, увы.

Гость||

Гость ,который увидел "мутные" глаза, а похмеляться не пробовал, может фокус и поправится.

Гость||

Есть такая профессия - Родину обманывать.

Гость||

РАССТРЕЛЯТЬ ЗА ЛОЖЬ И КЛЕВЕТУ ТАКИХ ЛЮДИШЕК

Гость||

ТВАРЬ ЛЖИВУЮ ЗАМЕНЯТЬ НА ДРУГУЮ БОЛЕЕ ЛЖИВУЮ НАГЛУЮ РОЖУ.

Гость||

16:00 ))) Не умничай, ты далёк от понимания что да как, поэтому не лучше ли было промолчать....

Гость||

Андреева устала от лжи? На Первом канале это может считаться профнепригодностью.

Гость||

Интересно, а В.В. Кабаев не устал от лжи?

Гость||

Питанию она уделяет внимание, фото не даст соврать.

Гость||

Екатерина Андреева: "Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана."

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Имя: Гость
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