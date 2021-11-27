Екатерина Андреева раскрыла свой возраст устав от многолетней лжи

27.11.2021 | 13:13

Екатерина Андреева написала открытое письмо в соцсети, чтобы внести ясность о том, сколько ей лет.

Ведущая Первого канала возмутилась, что в Сети постоянно путают ее возраст. Андреева отметила, что в Википедии уже давно допущена ошибка.

Данные в статье о ней продолжают оставаться без изменений и вводить в заблуждение широкую аудиторию, что подрывает авторитет Википедии. Теледива отметила, что ориентируясь на "фальшивую дату" рождения, она в этом году будет получать поздравления с "круглой" датой, которая не имеет к ней отношения.

Екатерина Андреева заявила, что неоднократно обращалась с просьбой изменить дату ее рождения в статье, но воз и ныне там. Она предложила всем сомневающимся в ее возрасте обратиться в отдел кадров Первого канала, чтобы получить подтверждение ее правоты.

Знаменитость выразила надежду на то, что справедливость все-таки восторжествует, и Википедия внесет правки в свою статью о ней. Екатерина Андреева заявила, что родилась в 1965 году, а вовсе не в 1961-ом.

Отметим, что Екатерина Андреева прекрасно выглядит. Поклонники недоумевают: как ведущей удается оставаться на протяжение долгих лет такой молодой и красивой? Звезда рассказывала, что много времени уделяет спорту и следит за своим питанием.