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В воинской части Свердловской области скончался второй солдат за два дня

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В воинской части в Свердловской области, где накануне от удара током погиб срочник, скончался второй солдат. Об этом сообщает Е1.RU.

19-летний повар совершил суицид.

По данным издания, в пять утра солдат зашел за палатку и покончил с собой.

Ранее сообщалось, что пропавший в Свердловской области солдат-срочник Иван Катлинских найден мертвым. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая. Тело было обнаружено под опорой ЛЭП.

Пропавший солдат 2001 года рождения был призван из Тюмени. Он два месяца служил в ракетных войсках стратегического назначения - в Тагильском ракетном соединении. Во время учений в лесу рядом с воинской частью он отклонился от маршрута патрулирования и потерялся.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Долги родине отдавали. Лучше бы в тюрьму сели.

Гость||

Знатные там места, на двести метров зашёл в лес, назад уже дорогу можно не найти.

Гость||

Да места знатные зон не меренно

Имя: Гость
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