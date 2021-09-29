В воинской части Свердловской области скончался второй солдат за два дня

29.09.2021 | 11:03

В воинской части в Свердловской области, где накануне от удара током погиб срочник, скончался второй солдат. Об этом сообщает Е1.RU.

19-летний повар совершил суицид.

По данным издания, в пять утра солдат зашел за палатку и покончил с собой.

Ранее сообщалось, что пропавший в Свердловской области солдат-срочник Иван Катлинских найден мертвым. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая. Тело было обнаружено под опорой ЛЭП.

Пропавший солдат 2001 года рождения был призван из Тюмени. Он два месяца служил в ракетных войсках стратегического назначения - в Тагильском ракетном соединении. Во время учений в лесу рядом с воинской частью он отклонился от маршрута патрулирования и потерялся.