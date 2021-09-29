В стране и мире

В Кремле сообщили о выходе Путина из режима двухнедельной самоизоляции

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Президент России Владимир Путин со среды, 29 сентября, фактически вышел из режима двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что в связи со встречей, на которой будут присутствовать глава государства и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Путин «де-факто выходит из режима самоизоляции».

По словам пресс-секретаря президента России, на встрече главы государства с турецким коллегой будут приняты все необходимые меры предосторожности.

16 сентября Владимир Путин заявил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся глава государства близко общался целый день. В связи с этим президент России заявил о вынужденном уходе на самоизоляцию.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да когда-же он умрёт.то?

Гость||

Две недели отсутствовал и ни кто не заметил. Пусть еще поотсутствует бессрочно.

Гость||

А Эрдоган Крым наш не признает.

Гость||

Выборы кончились, и ассамблея ООН

Гость||

На горбатой горе с шойгу был

Имя: Гость
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