Стало известно о состоянии пермского стрелка

29.09.2021 | 14:12

Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) студент Тимур Бекмансуров по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 29 сентября, со ссылкой на заявление краевого Минздрава пишет «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что молодой человек находится в стационаре, и он в сознании. Ранее сообщалось, что один день его лечения - 24 сентября - обошелся почти в два миллиона рублей. Допрос Бакмансурова пока пока не могут провести из-за его состояния.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. По данным на 28 сентября, пять человек находятся в стационарах Перми, еще семь пострадавших переведены в медицинские организации Москвы.

Стрелок получил тяжелые ранения при задержании. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.