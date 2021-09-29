Мужчина напился, заблудился и отправился на поиски самого себя

29.09.2021 | 14:10

В Турции выпивший 50-летний мужчина по имени Бейхан Мутлу заблудился в лесу и отправился на поиски самого себя. Об этом пишет LADbible.

Сообщается, что Мутлу отдыхал с друзьями в лесу, он напился и неожиданно ушел в чащу. Приятели не смогли найти его и вызвали полицию, которая прислала поисковый отряд.

Слух об исчезновении Мутлу быстро распространился по району, и к отряду присоединились волонтеры и местные жители. Люди прочесывали лес и периодически выкрикивали имя заплутавшего. В какой-то момент к группе присоединился еще один мужчина, и когда команда повторно назвала имя Мутлу, этот мужчина спросил: «Подождите, а кого мы вообще ищем? Бейхан Мутлу - это я».

Выяснилось, что пропавший искал самого себя в составе отряда. Друзья турка одновременно удивились и обрадовались, что их приятель цел и невредим. Сотрудники полиции составили отчет о завершении поисковой операции и доставили Мутлу домой.

Ранее сообщалось, что живущий в тайской провинции Пхетчхабури 78-летний уроженец Нидерландов Францискус Йоханнес ван Россум зашел в местный бар, напился и четыре дня блуждал по лесу. Через три дня местные жители обнаружили мужчину, заметив его мотоцикл.