Молодые россияне начали страдать от инфарктов

29.09.2021 | 10:56

Молодые россияне все чаще начали страдать от инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний из-за нездорового образа жизни, питания и стресса, заявил URA.RU заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, кардиолог, хирург, кандидат медицинских наук Алексей Федоров.

«Современное общество пересело на автомобиль, получает быстроусваиваемую готовую пищу с большим содержанием углеводов, жиров. Это неправильно питание, то, чем человек ранее не питался», - подчеркнул специалист. По его словам, современный человек получает столько жиров и сладкого, сколько не получал никогда.

Невролог, кардиолог Павел Хорошев отметил, что одна из причин, почему у молодых стали чаще выявлять инфаркты, - это улучшение качества диагностики. «Ворох непонятных смертей сейчас сортируют лучше», - заметил он.

Также специалист рассказал, что для того, чтобы предотвратить раннее появление сердечно-сосудистых заболеваний, человеку следует соблюдать несколько правил. В первую очередь речь идет о ежедневных физических нагрузках, правильном питании и отсутствии стрессовых ситуаций. «Пресловутые 10 тысяч шагов, но лучше ничего не придумано. Следить за своей массой тела. Бросить курить. Избегать стрессов», - пояснил он.

Ранее россиянам рассказали, что для того, чтобы не пропустить развивающийся инфаркт или инсульт, стоит обратить внимание на свое состояние, которое можно перепутать с усталостью или возрастным недомоганием. При развитии инфаркта или инсульта люди отмечают покалывание в теле, которое может сопровождаться онемением.