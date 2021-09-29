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Физкультурника российской школы обвинили в жестоком избиении ученика

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Учителя физкультуры в школе № 667 Санкт-Петербурга обвинили в избиении ученика. По словам школьника, побои он получил за надпись на стене, которую не делал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

15-летний россиянин рассказал, что физкультурник вызвал его вместе с друзьями с урока и отвел в раздевалку, где на стене было оскорбительное послание: «Виталий - извращенец и гей». Школьники отказались стирать надпись, заявив, что писали ее не они. После этого учитель начал избивать и душить подростка, а потом ударил его об стену.

Мать пострадавшего сняла побои и написала заявление в полицию. По словам родителей школьников, физкультурника уволили, однако учителя считают, что пострадавший мальчик мог сделать надпись на стене.

Ранее в Липецком техникуме общественного питания студенты избили сокурсницу. Видео с избиением они выложили в интернет. На кадрах видно, что девушка пытается пройти и забрать свои вещи, которые отняли у нее однокурсники. Ей мешают это сделать и начинают толкать.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Учителя зовут Виталий?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Школьники отказались стирать надпись, заявив, что писали ее не они.
Засранцы привыкли к вседозволенности, а тут облом, по мордасям получил. Учитель знает кто на что способен.

Гость||

Виталюшка ГЕЙ И ИЗВРАЩЕНЕЦ как мило мммм

Гость||

Глупость какая на фото, что такое розовое

Имя: Гость
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