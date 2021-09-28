В российском регионе при обрушении пешеходного перехода на машины погибли люди

28.09.2021 | 08:48

В Пермском крае при обрушении пешеходного перехода на проходящие по дороге Пермь - Екатеринбург автомобили погибли люди. Об этом сообщается во вторник, 28 сентября, на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м км автодороги Р-242 Пермь - Екатеринбург на самосвал МАN и автомобиль "Газель". К сожалению, есть погибшие», - говорится в тексте.

Количество погибших не уточняется. На место ЧП выехали оперативные службы.

UPD: как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД, погибли два водителя.

24 сентября сообщалось, что на трассе М-4 «Дон»в Ростовской области в ДТП погибли три человека. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, после чего в них врезался ВАЗ-2111. В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и два пассажира Lada.