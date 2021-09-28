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В России водителям с судимостью запретят работать таксистами

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому водителям с судимостью запрещается работать в такси, а также заниматься пассажирскими перевозками. Об этом сообщает «Интерфакс».

Cоответствующие документы были разработаны Минтрансом совместно с заинтересованными ведомствами по поручению главы государства.

Так, в Трудовом кодексе (ТК) предлагается ввести отдельную статью. В соответствии с ней сотрудникам, которые имеют судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм, запретят работать в такси и на общественном транспорте.

Водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, которые уже работают, должны до 1 марта 2023 года предоставить работодателю справку об отсутствии судимости.

Помимо этого, при регистрации ИП для работы в такси и пассажирских перевозках предлагается в обязательном порядке требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям. В то же время в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта будет введен запрет на выпуск на линию судимых по перечисленным в новой статье ТК водителей.

Ранее Минтранс России предложил лишать работы в такси водителей, постоянно нарушающих ПДД. Согласно документу, предлагается ограничить работу в такси водителям, которые получили права после лишения документа. Еще одной причиной для отстранения от управления такси предлагается сделать арест за нарушения ПДД менее года назад.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну наконец то хорошая новость

Гость||

Значит урки начнут искать другие источники дохода.

Гость||

А маршрутчиков?

Имя: Гость
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