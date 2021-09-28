В стране и мире

Тарифам ЖКХ предсказали подорожание до «экономически обоснованных»

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Российское правительство намерено поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и довести их до экономически обоснованных, считает представитель инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. Свое мнение он выразил в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что сейчас плата за коммунальные услуги не покрывает их себестоимость. По мнению экономиста, повышение будет происходить постепенно, в течение трех-четырех лет. Тогда «коммуналка» начнет приносить государствую «какую-то прибыль».

При этом, уверен Андриевский, некоторым категориям граждан будут предоставлена социальная поддержка для оплаты ЖКУ в виде льгот и субсидий. В первую очередь, по его мнению, к этому списку можно отнести пенсионеров. Кроме того, это люди с серьезными хроническими заболеваниями и инвалидностью, которые уже тратят большие суммы на лекарства и лечение. Также, полагает Андриевский, в этот список могут попасть многодетные семьи.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский предположил, что расширение перечня получателей поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг спровоцирует рост тарифов на 20 процентов. По его словам, рост будет зависеть от того, как именно будут проводиться работы по экономическому обоснованию тарифов и насколько активно будет вестись работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну чтоб не попасть под статью даже не хочется говорить к чему это все приведет, терпенье у людей в конце концов лопнет.

Гость||

«Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!», — А.С. Пушкин «Капитанская дочка»

Гость||

penzainform.ru писал(a):

начнет приносить государствую

Гость||

А щас что в убытке что ля? Дерут семь шкур, мало?

Гость||

МАЛО!!!!

Гость||

Во, во, тарифы раздуты, необоснованны, высосаны из пальца из левого указательного. Не, действительно, скоро самых терпеливых выведут из себя.

Гость||

Мда, выборы отшумели, канули в лету, всё забыто уже, мхом поросло. Теперь будут изымать подаренные в виде выплат деньги, хватит, поели, попили, пора платить по счетам.

Гость||

То было всё нормально долгое время, процветали тихо так, и вот те раз, убытки они терпят, не окупают себя. Но это откровенный бред сивой кобылы, самим не смешно?

Гость||

НУ наконец то! Я вчера об этом вам всем говорил, что пора вам тарифы повышать. Вы должны оплатить свой выбор.

Гость||

Посыпались "подарки" от ЕдРа. Ждем новых сюрпризов.

Гость||

Ждём неплатежи по всей стране или вообще платить не будут,в игнор уйдут, так жить далее нельзя.

Гость||

Гость писал(a):

Ждём неплатежи по всей стране или вообще платить не будут,в игнор уйдут, так жить далее нельзя.
наверное выход в лес уходить жить, предварительно купив на сером рынке все необходимое, прежде всего миниэлектростанции на природных источниках энергии и досвидос рабство-экономическая социальная кабала

Имя: Гость
Комментарий:

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