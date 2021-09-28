В стране и мире

Россияне признались в любви к мату на работе

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Почти четверть россиян положительно относится к мату на работе, а около 13 процентов признаются, что и сами любят выругаться, рассказали «Ленте.ру» в компании — разработчике CRM для бизнеса «Мегаплан». Впрочем, около 40 процентов мат не одобряет, а еще около 35 воспринимает его нейтрально.

В исследовании приняли участие около полутора тысяч работников малого и среднего бизнеса. Почти 78 процентов респондентов признали, что сталкивались с ситуациями, когда руководитель повышал голос на подчиненных. Половина из них отметила, что подобные прецеденты происходят нечасто, около 20 процентов — что регулярно. Больше шести процентов указали, что начальство прибегает и к оскорблениям.

Участники исследования также рассказали об отношении к долгим обсуждениям на рабочем месте. Положительно их воспринимают примерно 46 процентов опрошенных, в отрицательном отношении призналось около 40 процентов, а остальные настроены нейтрально. Почти в трети компаний при этом не принято обсуждать зарплату. Среди других табуированных тем — религия (почти 20 процентов), политика (18,5), личные темы (17,4), вакцинация (более 7).

Большая часть россиян также не готова работать под начальством у членов своей семьи или, напротив, быть в подчинении, показал ранее опрос SuperJob. Работать в одной компании с женой или мужем согласились лишь 30 процентов участников опроса. Противники этой идеи считают, что личные отношения между супругами могут мешать работе, а общая работа, в свою очередь, может осложнять личные отношения.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Кругом одно быдло.

Гость||

Культура людей упала, это очевидно.

Гость||

Какая работа - такие и изречения

Гость||

Все как будто бы святые, но приди к любому в дом, через каждые 2 слова каждый кроет матерком...

Гость||

Я в шоке была когда из уст директора услышала мат. Тем более не стесняясь при женщинах в разговоре мат. Культура никакая.

Имя: Гость
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