Россиянам задумали ограничить число собак и кошек в квартирах

28.09.2021 | 15:32

Региональным властям в России разрешат детально прописывать правила содержания и выгула домашних животных. Соответствующий законопроект поддержало правительство России, сообщает «Российская газета».

Поправки, наделяющие власти на местах нужными полномочиями, задумали внести в закон об ответственном обращении с животными. Предполагается, что региональные власти будут устанавливать правила содержания животных с учетом местной специфики, в том числе путем введения ряда ограничений.

В частности, они смогут устанавливать предельную численность кошек, собак и прочих домашних животных, чтобы некоторые хозяева не превращали свои квартиры в антисанитарные «зоопарки». Кроме того, они смогут прописать требования к длине поводка для собак, вводить запрет на выгул животных лицам в состоянии алкогольного опьянения, лицам в возрасте до 14 лет.

Правительственные эксперты поддержали законопроект в целом, но потребовали его дополнить, отмечает издание.

Ввести в России обязательную регистрацию кошек и собак, а также законодательно ограничить их число в квартирах минувшим летом предложил Госсовет Татарстана. До этого Госдума запретила изымать домашних животных за долги. Она приняла закон в третьем, окончательном чтении. Инициатива касается питомцев, которые не используются для заработка.