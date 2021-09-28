В стране и мире

Россиянам задумали ограничить число собак и кошек в квартирах

Печать

Региональным властям в России разрешат детально прописывать правила содержания и выгула домашних животных. Соответствующий законопроект поддержало правительство России, сообщает «Российская газета».

Поправки, наделяющие власти на местах нужными полномочиями, задумали внести в закон об ответственном обращении с животными. Предполагается, что региональные власти будут устанавливать правила содержания животных с учетом местной специфики, в том числе путем введения ряда ограничений.

В частности, они смогут устанавливать предельную численность кошек, собак и прочих домашних животных, чтобы некоторые хозяева не превращали свои квартиры в антисанитарные «зоопарки». Кроме того, они смогут прописать требования к длине поводка для собак, вводить запрет на выгул животных лицам в состоянии алкогольного опьянения, лицам в возрасте до 14 лет.

Правительственные эксперты поддержали законопроект в целом, но потребовали его дополнить, отмечает издание.

Ввести в России обязательную регистрацию кошек и собак, а также законодательно ограничить их число в квартирах минувшим летом предложил Госсовет Татарстана. До этого Госдума запретила изымать домашних животных за долги. Она приняла закон в третьем, окончательном чтении. Инициатива касается питомцев, которые не используются для заработка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте