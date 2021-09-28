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Россиянам назвали возможные сроки начала производства вакцины «Бетувакс»

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Председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» (ИСКЧ) Артур Исаев назвал возможные сроки начала производства новой российской вакцины от коронавируса «Бетувакс». Его слова в понедельник, 27 сентября, приводит ТАСС.

Исаев выразил надежду на то, что оно будет запущено в следующем, 2022-м году.

«Я рассчитываю, что в первой половине года», - отметил он.

Ранее 27 сентября стало известно, что Минздрав России одобрил начало клинических испытаний разработанного компанией «Институт стволовых клеток человека» препарата от COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2». В ИСКЧ считают, что ее можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации.

Отличие этой вакцины от других препаратов российского производства заключается в способе доставки антигена. Предполагается, у нее почти не будет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

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Источник — lenta.ru
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