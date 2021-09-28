Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах

28.09.2021 | 08:15

Президент России Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер считает, что это необходимо для обеспечения обоснованного режима контроля знаний, а также актуальности мониторинга качества образования в стране.

Другие изменения в школах

С начала нового учебного года в российских школах начали поднимать государственный флаг. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в поднятии флага «не должно быть формализма». Министр отметил, что во многих регионах России такая церемония же существует и школьники стремятся участвовать в ней.

Путин также поддержал идею ввести в школах традицию ежедневного поднятия флага России. Он напомнил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена. «Это хорошая традиция», — сказал он.

Путин также потребовал к 2024 году ликвидировать третьи смены в школах. По его словам, добиться ликвидации третьей смены можно благодаря строительству новых школ и ремонту уже существующих зданий.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов. Вместе с тем он призвал исходить из имеющихся бюджетных возможностей. Также российский лидер поддержал идею объявить 2023-й год в стране Годом педагога. Он отметил, что в 2023 году в стране будут отмечать 200-летие со дня рождения русского учителя Константина Ушинского, одного из основателей российской педагогики.

Капремонт школ

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на совещании с президентом отметила, что ожидания людей при реализации программы капремонта школ нужно оправдать без бюрократии и формального подхода к освоению выделенных средств, учитывая мнение людей на каждом этапе реализации. Она напомнила, что перечень школ, нуждающихся в ремонте, «Единая Россия» составляла именно с жителями регионов.

Также Шмелева предложила включить покупку учебного оборудования в программу капитального ремонта школ. Без него невозможно создать основу новой образовательной среды, новые и современные междисциплинарные и творческие программы, отметила Шмелева. Она также подчеркнула, что необходимо и дальше укреплять кадровый потенциал в системе общего образования.

Создать программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет президент России Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии.

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что после капремонта в школах должна появиться новая образовательная среда. За каждой конкретной школой в программе будет закреплен депутат от «Единой России», который сможет регулировать возникающие вопросы.

Формат нового учебного года

В Минпросвещения заявили, что планов по переводу школьников на дистанционный формат нет. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что противоэпидемиологические меры в российских школах усилены, только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном формате.

Также глава ведомства назвал ложной информацию том, что непривитым детям запретят приходить на занятия в школу. «У нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей (…). Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — сказал он.