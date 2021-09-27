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В стране и мире

Врач 14 дней следил за привитыми и непривитыми россиянами с COVID и подвел итог

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В Екатеринбурге главный врач больницы №24 Алексей Малинкин 14 дней следил за привитыми и непривитыми россиянами с COVID-19 и подвел итог. По его словам, в ковидном госпитале за этот период умер только один процент привитых от инфекции пациентов. Выводами он поделился на личной странице в Instagram.

В статистике врача было отображено несколько показателей. Таким образом, за две недели медики госпитализировали 409 человек, из них 41 - с прививкой от коронавируса. Малинкин назвал и количество скончавшихся: 91 пациент без вакцинации и еще один с прививкой.

«Сегодня мы финишировали наше двухнедельное исследование по влиянию вакцинации на лечение ковида. (...) Все очень просто, болеют ли COVID-19 вакцинированные - да, примерно десять процентов госпитализированных, умирают - крайне редко, всего один процент», - заявил Малинкин.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что повышенный риск летального исхода есть у курящих пациентов с COVID-19. Биолог также рассказала об исследовании ученых, которые обнаружили три гена, влияющих на тяжесть течения коронавируса. К ним относятся гены МАРТ, PIGN и CCR5.

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Источник — lenta.ru
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Приуныли местные мракобесы, позасовывали язычки свои куда поглубже...

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