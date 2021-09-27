Россияне смогут оформить прописку через портал Госуслуг

27.09.2021 | 08:39

С 2023 года граждане России, достигшие 14-летнего возраста, смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг без посещения специальных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД России.

Такая возможность предусмотрена соответствующей ведомственной программой цифровой трансформации на 2021-2023 годы.

До этого времени для прописки по месту жительства придется посещать орган регистрационного учета.

В МВД также напомнили, что с 1 июля 2022 года детей до 14 лет можно будет прописать по месту жительства дистанционно, без посещения отделения МВД. Для этого родители или законные представители несовершеннолетнего должны будут подать электронное заявление. Свидетельство о регистрации также может быть направлено в личный кабинет на портале.

Ранее сообщалось, что во всех регионах стал доступен цифровой сервис, позволяющий жителям России оформить временную регистрацию онлайн через портал госуслуг.